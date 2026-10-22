Una madre y su hija de 5 años están desaparecidas y piden ayuda para encontrarlas

El Ministerio Público Fiscal emitió un alerta para dar con el paradero de Irma Talia Albes y la pequeña. Difundieron sus características para identificarlas.

Desesperada búsqueda de una mujer y su hija de 5 años en General Roca.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro emitió un alerta de búsqueda de paradero para localizar a una mujer y su hija de cinco años , quienes se ausentaron de su domicilio en General Roca y hasta el momento se desconoce dónde se encuentran.

Se trata de Irma Talia Albes , quien se encuentra junto a su pequeña hija. Ante la falta de información sobre su ubicación, las autoridades difundieron sus características físicas y solicitaron la colaboración de la comunidad para poder encontrarlas.

La búsqueda se desarrolla en General Roca, aunque el pedido de colaboración también alcanza a los vecinos de otras localidades del Alto Valle, ante la posibilidad de que alguna persona pueda aportar información relevante sobre su paradero.

Cómo identificar a la mujer desaparecida en General Roca

Según la descripción difundida por el Ministerio Público Fiscal, Irma Talia Albes es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,55 metros de altura, tiene tez trigueña, ojos verdes y cabello castaño claro, largo y con rulos.

Entre sus características particulares, se indicó que habitualmente utiliza el cabello recogido en rodetes y tiene un piercing en la nariz. Además, presenta varios tatuajes que podrían facilitar su identificación por parte de quienes la hayan visto.

En el brazo derecho tiene tatuado el número “2025”, mientras que en el izquierdo lleva la inscripción “Siempre Juntas”. También posee otros diseños en el antebrazo, entre ellos “17:17” y la figura de un pez.

Otro dato que podría contribuir a reconocerla es su manera de hablar. Según la información oficial, la mujer tiene voz aguda y un marcado acento cordobés, características que podrían resultar útiles para quienes hayan mantenido contacto con ella.

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Buscan a la madre y su hija de cinco años

Las autoridades confirmaron que la mujer se encuentra acompañada por su hija de cinco años, por lo que el pedido de búsqueda contempla a ambas. Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias de su ausencia.

Desde el organismo judicial solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación se comunique inmediatamente con las autoridades. Incluso los datos que puedan parecer menores podrían contribuir a establecer dónde se encuentran la madre y la niña.

Quienes puedan brindar información sobre Irma Talia Albes y su hija deben comunicarse con el 911, acercarse a la comisaría más cercana o llamar directamente al teléfono de la Fiscalía de General Roca: (0298) 15 4231271.