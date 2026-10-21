El Municipio desplegó un operativo preventivo en distintos sectores de Cipolletti ante la alerta amarilla por tormentas. También habrá tareas de bacheo.

Lluvia y alerta por tormentas en Cipolletti: qué barrios tendrán trabajos de limpieza y extracción de agua.

La alerta amarilla por tormentas mantiene en marcha un operativo de limpieza y mantenimiento en distintos barrios de Cipolletti . Con pronóstico de lluvias intensas en cortos períodos, el Municipio desplegó equipos para mejorar el drenaje del agua, limpiar desagües y realizar trabajos viales.

Las tareas de este miércoles incluyen mantenimiento de calles, extracción de agua acumulada y limpieza de conductos pluviales. Además, se realizarán trabajos de bacheo en una calle de la ciudad.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos tomar precauciones para evitar anegamientos y facilitar el escurrimiento del agua durante las precipitaciones.

Qué barrios de Cipolletti tendrán trabajos preventivos

El cronograma municipal contempla intervenciones en distintos puntos de la ciudad:

Mantenimiento vial: sectores de 4 Esquinas, Ferri y Lalor.

Extracción de agua acumulada: barrios 2 de Febrero, Juventud y Desarrollo, 200 Viviendas y 12 de Septiembre.

Limpieza de desagües: calle Mengelle, entre Perú y Lavalle.

Bacheo: calle Perón, entre Vélez Sarsfield y Alem.

Los trabajos buscan mejorar la circulación, prevenir obstrucciones y favorecer el drenaje del agua de lluvia en los sectores intervenidos.

Sigue la alerta amarilla por tormentas: qué advierte el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles 21 de octubre se mantiene la alerta amarilla por tormentas en la región.

Según el organismo, se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 15 y 35 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.

Las recomendaciones para evitar problemas durante la lluvia

Ante las condiciones meteorológicas, la Dirección de Protección Civil difundió una serie de medidas preventivas para los vecinos:

Retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

Desenchufar los artefactos eléctricos que puedan quedar expuestos a la humedad o al ingreso de agua.

Circular con precaución en bicicleta o moto, especialmente al doblar en las esquinas, donde puede disminuir la adherencia.

Revisar el estado de los techos, las bajadas de agua y los desagües cercanos.

También solicitaron evitar sacar los residuos domiciliarios durante el operativo y no arrojar basura en la vía pública, para impedir que se obstruya el sistema de escurrimiento.

Además, recomendaron estacionar los vehículos a una distancia adecuada de los cordones cuneta para permitir que el agua circule.

Dónde pedir asistencia en Cipolletti

Ante una emergencia o la necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109, disponible las 24 horas, o con el 147.