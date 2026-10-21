En Cipolletti ya no hay excusas para hacer ejercicio: suman nuevos equipos gratuitos para entrenar

La ciudad amplía su infraestructura deportiva con estaciones de entrenamiento al aire libre, circuitos aeróbicos y propuestas con profesores especializados.

Se suman nuevos equipamientos para ejercitarse y hacer deporte al aire libre en Cipolletti.

Cipolletti continúa ampliando sus espacios destinados a la actividad física y el deporte al aire libre . Con circuitos aeróbicos, ciclovías , infraestructura deportiva y nuevas estaciones de entrenamiento, los vecinos cuentan con cada vez más alternativas para ejercitarse sin necesidad de pagar un gimnasio.

A lo largo de los últimos años, la ciudad incorporó mejoras en sus espacios públicos, paseos recreativos e infraestructura deportiva, con el objetivo de promover hábitos saludables y facilitar el acceso a diferentes disciplinas, independientemente de la edad o condición física.

Desde una caminata, un recorrido en bicicleta o una rutina de ejercicios hasta la práctica de deportes organizados, las opciones se multiplican. Ahora, el Municipio avanza con la instalación de nuevos aparatos de entrenamiento gratuitos en uno de los sectores utilizados para la recreación.

La iniciativa se desarrolla sobre la ciclovía de Puerto Belgrano y Vélez Sarsfield, donde se incorporan diferentes equipos destinados al fortalecimiento muscular, la movilidad y el entrenamiento físico. La propuesta se complementa con el recientemente inaugurado Núcleo de Entrenamiento Físico (NEF).

Nuevos equipos para hacer ejercicio al aire libre en Cipolletti

A través de la Secretaría de Obras Públicas, el Municipio informó que avanza con la instalación de diferentes estaciones de entrenamiento que permitirán ampliar las posibilidades de realizar actividad física en un espacio público, accesible y gratuito.

Los nuevos dispositivos están diseñados para desarrollar ejercicios de fuerza, coordinación, movilidad y estiramiento. De esta manera, quienes utilizan habitualmente la ciclovía podrán complementar sus caminatas o recorridos en bicicleta con diferentes rutinas de entrenamiento muscular.

Entre los elementos que se incorporan se encuentran un espaldar doble, step móvil, estación de estiramiento, hamaca-banco abdominal doble, bamboleo de cintura, caminador doble, circuito de calistenia, fortalecedor de piernas, relajador de cintura y dorsalera doble.

Esta variedad de aparatos permitirá trabajar diferentes grupos musculares y desarrollar ejercicios adaptados a las posibilidades de cada persona. Además, representa una alternativa para quienes buscan incorporar movimiento a su rutina diaria sin afrontar gastos adicionales.

Cómo funciona el nuevo Núcleo de Entrenamiento Físico

La incorporación de estos equipos se suma a otra de las propuestas deportivas impulsadas por el Municipio: el Núcleo de Entrenamiento Físico (NEF), un espacio recientemente inaugurado que ofrece equipamiento especializado y acompañamiento profesional para ejercitarse.

A diferencia de las estaciones tradicionales instaladas en espacios públicos, el NEF dispone de un contenedor equipado con materiales que habitualmente se utilizan en gimnasios y centros de entrenamiento, pero que están disponibles para la comunidad de manera gratuita.

Entre los elementos disponibles se encuentran barras olímpicas, discos, pesas rusas y pelotas medicinales, herramientas que permiten desarrollar rutinas de fortalecimiento muscular, entrenamiento funcional y acondicionamiento físico, según las necesidades y capacidades de cada participante.

Una de las características principales de esta propuesta es que los usuarios cuentan con la presencia de un profesor de Educación Física, encargado de brindar orientación, acompañamiento y asesoramiento durante el desarrollo de las actividades.

El objetivo es garantizar que los ejercicios se realicen de manera segura y organizada, especialmente para aquellas personas que recién comienzan a entrenar o necesitan indicaciones para utilizar correctamente los diferentes elementos deportivos disponibles.

Días y horarios para utilizar el NEF de Cipolletti

El Núcleo de Entrenamiento Físico funciona de lunes a viernes, con dos franjas horarias destinadas a facilitar la participación de vecinos que tienen diferentes disponibilidades durante la jornada laboral, educativa o familiar.

Los horarios establecidos son de 9 a 11 y de 14 a 20 horas. Durante esos períodos, los participantes pueden acceder al equipamiento y recibir asesoramiento profesional para desarrollar sus rutinas de actividad física.