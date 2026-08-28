A través de este núcleo se busca fomentar hábitos saludables y fortalecer la integración comunitaria a través del deporte.

El Municipio comenzó a instalar el nucleo de ejercicio físico en la ciclovía de Velez Sarsfield.

Durante la jornada del jueves 27 de agosto, el Municipio de Cipolletti procedió a instalar el contenedor sobre la base de cemento ya finalizada y durante los próximos días se soldarán las estructuras y se montarán todos los elementos necesarios para la inauguración del espacio que será de uso libre y gratuito.

El nuevo espacio deportivo denominado Núcleo de Ejercicio Físico (NEF) en la Ciclovía sobre calles Puerto Belgrano y Vélez Sarsfield y consta de un contenedor que tendrá diversos elementos deportivos para el desarrollo de actividad física al aire libre.

A través del mismo se busca fomentar hábitos saludables y fortalecer la integración comunitaria a través del deporte.

El NEF es un contenedor de 6 metros de largo un espacio con diferentes elementos: barras olímpicas, discos, pesas rusas, pelotas medicinales, entre otros, para desarrollar actividad física al aire libre, un espacio pensado para promover la actividad física y el bienestar comunitario.

Es una propuesta innovadora y única en la región que tiene como principal objetivo la promoción de la salud, facilitando el acceso gratuito a espacios para ejercitarse, reduciendo el sedentarismo y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

El municipio también trabajo en un recambio cloacal

Desde el jueves 27 de agosto y hasta el sábado 5 de septiembre, la empresa “AVD Oil and Gas” a través de ARSA, realiza una obra de recambio de Colector Cloacal sobre Naciones Unidas, entre las calles Arenales y Fray Mamerto Esquiú.

Por tal motivo, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se informa que se realizarán cortes de media calzada en el horario de 8:30 a 17:30 hrs y por ello se solicita circular con precaución.

Se avanzará con el plan de badenes y bacheos de hormigón sobre Lisandro de la Torre y Tres Arroyos

A partir del lunes 31 de agosto iniciará en la ciudad la primera etapa del Plan de Badenes y Bacheo de Hormigón sobre calle Lisandro de la Torre y Tres Arroyos. Dichos trabajos buscan mejorar la transitabilidad en el sector y reparar el asfalto dañado.

Por tal motivo, se prevé la interrupción del tránsito en media calzada sobre Lisandro de la Torre.

También se deberá dejar liberado el estacionamiento sobre la calzada oeste de Lisandro de la Torre, entre calles Gral. Pacheco y Presidente Mitre, quedando los giros hacia mano izquierda inhabilitados durante la ejecución de los trabajos. Se solicita circular con máxima precaución en el sector y se informa que el plazo estimado de trabajo es de 15 días.