El tiempo: pronostican días templados y con ráfagas de viento

El último fin de semana de agosto tendrá la presencia de intensas ráfagas desde el sábado 29.

Las condiciones meteorológicas para el transcurso de este fin de semana en Cipolletti y las localidades aledañas del Alto Valle presentarán variaciones significativas en el viento y las temperaturas, según señalan los reportes actualizados de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este viernes 28 de agosto se mantendrá con nubosidad en aumento, pasando de parcial a mayormente cubierta hacia la noche. Las marcas térmicas ofrecerán una tarde agradable, con una máxima estimada entre los 16 °C y 18 °C, mientras que la mínima oscilará entre los 4 °C y 8 °C.

El viento predominará del sector oeste/noroeste a velocidades moderadas (entre 20 y 26 km/h), aunque hacia las últimas horas del día se esperan ráfagas de menor intensidad (alrededor de 35 km/h). No se descartan lloviznas breves y aisladas durante la noche.

Para el sábado 29 se prevé una jornada inestable con períodos de nubosidad variable y probabilidad de lluvias o lloviznas dispersas en la región. Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre los 17 °C y 19 °C, en tanto que las mínimas rondarán los 7 °C, cayendo de forma pronunciada hacia el final del día.

El factor determinante será el viento, que incrementará su fuerza desde el cuadrante oeste con velocidades constantes de 25 a 30 km/h y ráfagas que podrían superar los 45 km/h entre la tarde y la noche.

El pronóstico anticipó temperaturas altas y la probabilidad de lluvias en la región.

El domingo comenzará con un marcado descenso térmico matinal que propiciará la formación de heladas, con temperaturas mínimas registradas entre los 3 °C y 5 °C (con baja sensación térmica al amanecer). Sin embargo, con el transcurso del día el cielo se tornará parcialmente despejado y la temperatura máxima ascenderá hasta los 18 °C o 19 °C.

Las condiciones del viento tenderán a estabilizarse, rotando al sector norte/noroeste a una velocidad de entre 15 y 22 km/h, sin probabilidades significativas de precipitaciones para el resto de la jornada.