El balneario de Las Grutas tuvo una tarde para el recuerdo cuando turistas y vecinos visibilizaron un ballenato y a su madre cerca de la costa.

Postales rionegrinas que enamoran: una ballena y su cría fueron protagonistas en Las Grutas.

Este último fin de semana, visitantes y vecinos vivieron un momento inolvidable en la costa rionegrina. De estas postales que nunca se olvida, una ballena y su cría fueron vistos disfrutando de las aguas cercanas a la Bajada de los Acantilados , en Las Grutas .

Los ejemplares se desplazaron a escasa profundidad y a pocos metros de la orilla, ofreciendo una escena tan inesperada como emocionante. El breve video registrado permite apreciar la calma del mar y el imponente paisaje formado por las paredes de piedra características de este sector de la costa.

Las imágenes fueron captadas por Imagínate Las Grutas , un conocido laboratorio fotográfico y, rápidamente despertaron la atención de quienes tuvieron la posibilidad de observar el paso de los cetáceos .

La presencia de ballenas y sus crías forma parte de la actividad de la fauna marina característica de los meses de invierno y primavera en el Golfo San Matías, una temporada que cada año regala postales únicas a residentes y turistas. En este año, se extendió hasta el 12 de octubre, por eso, la situación sorprendió a quienes por allí transitaban.

EMPROTUR prepara nuevas acciones de promoción para la temporada de verano

El presidente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste y del EMPROTUR, Rodolfo Hidalgo, explicó que el organismo analiza los cambios en el comportamiento de los turistas para definir las estrategias de promoción de los destinos del golfo San Matías, de cara a la próxima temporada de verano.

El funcionario señaló que las modalidades de viaje se modificaron en los últimos años, con estadías más breves y recorridos que combinan distintos puntos de la región. En ese contexto, sostuvo que la promoción turística debe adaptarse a las nuevas preferencias y ofrecer información sobre las experiencias y actividades disponibles durante todo el año.

“Estos últimos años hemos visto que el comportamiento del turista ha cambiado. Antes, por ahí, la gente se quedaba una o dos semanas; ahora viaja por tiempos más cortos”, explicó Hidalgo a medios locales.

Según describió, actualmente los visitantes pueden permanecer un fin de semana en Las Grutas, trasladarse luego a San Antonio Oeste o al Puerto del Este y continuar su recorrido hacia otros destinos patagónicos. También mencionó las posibilidades que ofrece el Tren Patagónico para viajar con el vehículo y recorrer la Ruta Nacional 23 hasta Bariloche.

Habrá promociones para la última etapa del año

En cuanto a las próximas actividades, Hidalgo adelantó que durante noviembre se desarrollarán distintas acciones para difundir los destinos del golfo San Matías.

Una de ellas será la participación en la Expoturismo de Comodoro Rivadavia, prevista del 6 al 8 de noviembre. También se realizarán presentaciones del eclipse de 2027 en Buenos Aires y Córdoba, dos mercados que el organismo considera importantes por el flujo de visitantes que llegan desde esas provincias.

Las iniciativas apuntan a posicionar a Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este ante nuevos públicos y generar expectativas de cara a la temporada estival.