Una inversión de $24.000 millones busca transformar el servicio de agua potable en Río Negro

El proyecto contempla nuevas cisternas y mejoras en la distribución para abastecer a una población de hasta 100 mil habitantes durante los próximos 20 años.

Avanzan las obras de agua potable en la costa rionegrina para bastecer a 100 mil habitantes.

El Gobierno de Río Negro avanza con un ambicioso plan de infraestructura destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable en la Costa Atlántica . Las obras contemplan una inversión superior a los $24.000 millones y presentan un avance de ejecución que supera el 18%.

Los trabajos permitirán ampliar la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del recurso en San Antonio Oeste, San Antonio Este, el Puerto y Las Grutas , localidades que experimentan una creciente demanda del servicio por su desarrollo urbano y turístico.

El proyecto es ejecutado a través de Aguas Rionegrinas (ARSA) y cuenta con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) . La intervención contempla diferentes frentes de obra que se desarrollan simultáneamente en puntos estratégicos de la región.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de estas inversiones para garantizar el acceso a un servicio esencial y acompañar el crecimiento de las localidades costeras durante las próximas décadas, con infraestructura adaptada a las necesidades futuras.

“Invertir en agua potable es mejorar la calidad de vida de nuestra gente y acompañar el crecimiento de la Costa Atlántica. Vamos a seguir fortaleciendo un servicio esencial para las familias rionegrinas”, afirmó el mandatario provincial.

San Antonio Oeste ampliará su capacidad de producción de agua potable

Uno de los principales frentes de trabajo se desarrolla en la planta potabilizadora de San Antonio Oeste, donde se ejecutan diferentes intervenciones destinadas a incrementar la capacidad de producción y mejorar el funcionamiento general del sistema de abastecimiento.

Las tareas incluyen trabajos en los módulos de potabilización 1 y 2, además de la construcción de una nueva sala de química. También se realizan intervenciones en la carpintería de la casa de operación del establecimiento.

En paralelo, los equipos técnicos completaron el replanteo del sector donde se construirá una nueva cisterna con capacidad para 400.000 litros, infraestructura que permitirá fortalecer las reservas disponibles y mejorar la respuesta del sistema ante una mayor demanda.

Estas intervenciones forman parte de una planificación integral que busca optimizar las diferentes etapas del servicio, desde la producción del recurso hasta su almacenamiento y posterior distribución hacia los sectores abastecidos por la red.

Triplicarán las reservas en el Puerto de San Antonio Este

En el Puerto de San Antonio Este, las obras presentan avances significativos con la construcción de una nueva cisterna de un millón de litros, cuya ejecución se encuentra próxima a finalizar, según informó el Gobierno provincial.

La incorporación de esta infraestructura permitirá triplicar la capacidad de almacenamiento de agua potable en el sector. Actualmente, las reservas alcanzan los 500.000 litros, mientras que con la nueva instalación llegarán a un total de 1,5 millones.

El incremento representa una mejora sustancial para el abastecimiento de esta zona de la Costa Atlántica, ya que permitirá disponer de una mayor cantidad de agua almacenada para atender las necesidades de los usuarios del servicio.

La ampliación de las reservas constituye uno de los ejes centrales del proyecto provincial, que contempla inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura existente y acompañar el crecimiento de las actividades productivas y urbanas de la región.

Las Grutas sumará cuatro millones de litros de capacidad de almacenamiento

En Las Grutas, uno de los principales destinos turísticos de Río Negro, también avanzan las obras destinadas a mejorar la disponibilidad de agua potable mediante la construcción de nuevas instalaciones de almacenamiento en sectores estratégicos de la localidad.

La cisterna Banderita, diseñada para almacenar dos millones de litros, presenta su obra civil próxima a concluir. Los trabajos también incluyen la sala de hidroneumático, aunque todavía resta completar las instalaciones mecánicas y eléctricas necesarias para su funcionamiento.

Por otra parte, la cisterna El Golf, que tendrá una capacidad de otros dos millones de litros, también registra avances importantes. Su construcción está destinada especialmente a reforzar el abastecimiento de agua potable en la zona sur.

Según detallaron desde el Gobierno provincial, la obra civil de esta última instalación se encuentra próxima a finalizar. Además, está prevista la conexión de la cañería de nexo con la red de distribución del barrio.

Una vez que ambas instalaciones estén terminadas y operativas, Las Grutas incorporará cuatro millones de litros de capacidad de almacenamiento, lo que permitirá fortalecer las reservas disponibles y mejorar las condiciones de abastecimiento para los usuarios.

Un sistema de agua potable proyectado para los próximos 20 años

El proyecto impulsado por el Gobierno de Alberto Weretilneck no solamente busca atender las necesidades actuales de las localidades costeras, sino también preparar la infraestructura para responder al crecimiento poblacional previsto durante las próximas dos décadas.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el nuevo sistema integral de abastecimiento está diseñado para acompañar durante los próximos 20 años las necesidades de una población que podría alcanzar los 100.000 habitantes en la región.

La planificación contempla mejoras en tres componentes fundamentales del servicio: producción, almacenamiento y distribución de agua potable, mediante infraestructura que permitirá fortalecer el funcionamiento del sistema y ampliar su capacidad de respuesta.