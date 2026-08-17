Obra histórica de agua en Sierra Grande: una inversión clave para acompañar el crecimiento regional

El Gobierno de Río Negro avanza en la licitación para transformar el sistema de agua potable en Sierra Grande y Playas Doradas con financiamiento de la CAF.

El Gobierno de Río Negro avanza en la transformación del sistema de abastecimiento de agua en Sierra Grande , una infraestructura clave proyectada para acompañar el desarrollo de la localidad y de la provincia. El proyecto busca renovar una red antigua y mejorar de manera directa la calidad de vida de cerca de 22 mil vecinos y vecinas de la ciudad y de Playas Doradas .

Financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) , la iniciativa alcanzó un nuevo paso decisivo con la apertura de las ofertas económicas. Esta obra permitirá dar una respuesta integral a las necesidades históricas de la comunidad ante las transformaciones productivas y energéticas de la zona.

La intendenta de Sierra Grande , Roxana Fernández , remarcó la importancia de esta inversión y la expectativa de la comunidad tras años de espera. “Estamos pensando que en los próximos meses vamos a tener en obra una solución definitiva. No se trata solamente de hacer arreglos y recambios en una infraestructura muy antigua, sino también de incorporar nuevas reservas y pensar en el futuro, en un futuro de Sierra Grande que hoy es muy promisorio para nosotros”, sostuvo la jefa comunal.

El proyecto, impulsado a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), contempla intervenciones completas en las etapas de captación, almacenamiento, conducción y distribución del recurso.

Alcance de las obras en Sierra Grande y Playas Doradas

Entre los trabajos previstos se incluye la construcción e incorporación de nuevas reservas mediante cisternas situadas en distintos sectores estratégicos de Sierra Grande.

Asimismo, la infraestructura abarcará a Playas Doradas, localidad que incrementa su población estable al compás de la actividad turística y la nueva dinámica productiva de la región. Sobre esto, Fernández señaló: “Playas Doradas también va a tener el beneficio de esta obra tan grande y tan importante”.

La intendenta enfatizó el impacto que tendrá la obra en la cotidianidad de las familias: “Son obras que se ven cuando se están ejecutando y después ya no, pero todos los vecinos y vecinas de Sierra Grande la vamos a ver en el día a día si podemos solucionar una problemática que tenemos desde hace mucho tiempo. Va a ser una obra realmente muy valorada”.

Planificación técnica y respaldo provincial

El desarrollo del proyecto es resultado de un proceso de planificación, estudios de campo y evaluaciones técnicas llevadas a cabo por la Provincia para brindar una solución de fondo.

Al respecto, la jefa municipal valoró el acompañamiento técnico e institucional: “Me siento muy contenta de que el Gobierno de la Provincia responda y esté atento a las necesidades de una comunidad, y que haya hecho todo el trabajo de investigación y evaluación técnica para llegar a este proyecto integral”.

Finalmente, Fernández concluyó destacando la decisión política para llevar adelante las tareas: “Podemos ir teniendo inversiones, pero en este caso la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, del DPA y de todo el equipo de Gobierno fue darle una solución definitiva”.