Obra histórica de agua en Sierra Grande: una inversión clave para acompañar el crecimiento regional
El Gobierno de Río Negro avanza en la licitación para transformar el sistema de agua potable en Sierra Grande y Playas Doradas con financiamiento de la CAF.
El Gobierno de Río Negro avanza en la transformación del sistema de abastecimiento de agua en Sierra Grande, una infraestructura clave proyectada para acompañar el desarrollo de la localidad y de la provincia. El proyecto busca renovar una red antigua y mejorar de manera directa la calidad de vida de cerca de 22 mil vecinos y vecinas de la ciudad y de Playas Doradas.
Financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la iniciativa alcanzó un nuevo paso decisivo con la apertura de las ofertas económicas. Esta obra permitirá dar una respuesta integral a las necesidades históricas de la comunidad ante las transformaciones productivas y energéticas de la zona.
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La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, remarcó la importancia de esta inversión y la expectativa de la comunidad tras años de espera. “Estamos pensando que en los próximos meses vamos a tener en obra una solución definitiva. No se trata solamente de hacer arreglos y recambios en una infraestructura muy antigua, sino también de incorporar nuevas reservas y pensar en el futuro, en un futuro de Sierra Grande que hoy es muy promisorio para nosotros”, sostuvo la jefa comunal.
El proyecto, impulsado a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), contempla intervenciones completas en las etapas de captación, almacenamiento, conducción y distribución del recurso.
Alcance de las obras en Sierra Grande y Playas Doradas
Entre los trabajos previstos se incluye la construcción e incorporación de nuevas reservas mediante cisternas situadas en distintos sectores estratégicos de Sierra Grande.
Asimismo, la infraestructura abarcará a Playas Doradas, localidad que incrementa su población estable al compás de la actividad turística y la nueva dinámica productiva de la región. Sobre esto, Fernández señaló: “Playas Doradas también va a tener el beneficio de esta obra tan grande y tan importante”.
La intendenta enfatizó el impacto que tendrá la obra en la cotidianidad de las familias: “Son obras que se ven cuando se están ejecutando y después ya no, pero todos los vecinos y vecinas de Sierra Grande la vamos a ver en el día a día si podemos solucionar una problemática que tenemos desde hace mucho tiempo. Va a ser una obra realmente muy valorada”.
Planificación técnica y respaldo provincial
El desarrollo del proyecto es resultado de un proceso de planificación, estudios de campo y evaluaciones técnicas llevadas a cabo por la Provincia para brindar una solución de fondo.
Al respecto, la jefa municipal valoró el acompañamiento técnico e institucional: “Me siento muy contenta de que el Gobierno de la Provincia responda y esté atento a las necesidades de una comunidad, y que haya hecho todo el trabajo de investigación y evaluación técnica para llegar a este proyecto integral”.
Finalmente, Fernández concluyó destacando la decisión política para llevar adelante las tareas: “Podemos ir teniendo inversiones, pero en este caso la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, del DPA y de todo el equipo de Gobierno fue darle una solución definitiva”.
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