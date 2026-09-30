Lo echaron del hogar familiar y sólo podrá volver si hace tratamiento psicológico

Es un hombre que denunciaron por violento. Le ordenaron retirarse del domicilio para que lo ocupe el resto de la familia. Lo investigarán por un posible delito.

El Juzgado de Familia de Cipolletti ordenó la exclusión del hogar de un hombre denunciado por violencia familiar.

Un hombre fue expulsado del hogar que comparte con su familia en Cipolletti, luego de que lo denunciaran por hechos de violencia, encuadrados en lo que establece la Ley 3040. La medida, dictada días atrás por el juez de Familia Jorge Benatti , tendrá 90 días de vigencia, y establece además la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del lugar de residencia, la que debía ser restituir para que viva su pareja y denunciante, su hija menor de edad y su hija mayor con su nieto, también menor.

Le advirtieron que en caso de incumplimientos de las medidas lo acusarán por el delito de desobediencia a la autoridad con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que de todos modos tendrá injerencia dado el tenor de los hechos denunciados, que no se dieron a conocer, como tampoco la identidad de las personas involucradas.

El acusado estaba obligado a retirarse del inmueble, y para hacer efectiva la orden “de estricto cumplimiento”, el magistrado dispuso encomendar a un Oficial de Justicia para que le comunicara lo resuelto al sujeto, y que podía llevarse sus cosas personales, como ropa y documentación.

Una mujer de Cinco Saltos acusó a su pareja de someterla a graves hechos de violencia. El hombre fue condenado en una causa en la que también le sumaron agresiones que cometió en el hospital. Archivo

Ante la posibilidad de que se resistiera, el funcionario estaba facultado para allanar el domicilio y emplear a un cerrajero para ingresar, con el acompañamiento de la policía, en caso de sea “estrictamente necesario”, destaca el documento judicial. En el mismo acto el resto de la familia debía ocupar el domicilio.

La prohibición de acercamiento no solo respecto al inmueble. También se extiende también a los lugares, tanto públicos como privados, donde sus miembros se encuentren. Tampoco deberá producir incidentes, proferir agravios, realizar actos molestos o de hostigamiento ni efectuar reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio, salvo si correspondiesen a la vía legal correspondiente.

La condición para volver

La resolución del juez Benatti deja abierta la posiblidad al sancionado, de poder volver con la familia. Le comunicó que una vez vencido el plazo de vigencia dispuesto (90 días) y en caso de “considerar necesario reintegrarse al hogar”, deberá realizar un tratamiento psicológico, y deberá acreditar su cumplimiento, con el resultado favorable.

Con ese aval lo podrá requerir al Juzgado con la asistencia de un abogado particular o un defensor oficial. En esa instancia se “evaluará la conveniencia o no de la petición”.

El magistrado le indicó que deberá concurrir al servicio de salud mental del hospital Pedro Moguillansky, en el marco de lo que dispone la Ley 3040, sobre la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”.

Posible delito

En la denuncia formulada contra el hombre surgieron elementos para advertir la posible existencia de un delito. Por este motivo Beratti dispuso pedir la intervención del Ministerio Público Fiscal para que indague esa línea.

Mientras que en la continuidad del expediente en el ámbito de Familia, las partes deberán contar con el asesoramiento de un abogado particular o, en caso de no contar con medios económicos, podrán requerir la asistencia legal gratuita en el Centro de Atención para la Defensa Pública, ubicado en la esquina de Roca y Sarmiento.