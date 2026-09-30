UNCo: preparan la Quinta Marcha Federal Universitaria y una gran jornada de visibilización

El gremio no docente de la UNCo informó sobre los preparativos de la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre y sobre una jornada de visibilización.

En la Universidad Nacional del Comahue , se avanza a pleno en los preparativos de lo que se espera será una gran Quinta Marcha Federal Universitaria el próximo 15 de octubre. La titular del gremio no docente APUNC, Julia Barsottelli, manifestó que habrá una marcha principal en la sede central de Neuquén y otras en las diversas sedes de la UNCo.

La nueva Marcha Federal Universitaria ha sido convocada para todo el país por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las Universidades Nacionales, y por la Federación Universitaria Argentina (FUA), que agrupa a los estudiantes universitarios.

La referente sindical indicó que, en la actualidad, se suceden las reuniones entre los distintos gremios de la UNCo y con los representantes estudiantiles y las autoridades universitarias. Y también se mantienen conversaciones con un amplio abanico de instituciones, organizaciones y entidades representativas de la sociedad, que han acompañado y seguirán acompañando los reclamos de las Universidades Públicas.

La dirigencia del gremio no docente APUNC destacó los preparativos que ya se están efectuando para la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre y de una gran jornada de visibilización de los reclamos universitarios que realizará la UNCo el 8 de octubre.

Todo esto ocurre cuando se aguarda el fin del plazo de cinco días que la Justicia le ha dado al gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Tal plazo vence este miércoles 30, por lo que, si bien casi no hay expectativas de que el Ejecutivo nacional implemente la norma, se aguarda igual lo que acontecerá finalmente.

En los gremios universitarios, "vemos que, en realidad, el gobierno no está cambiando su actitud" hacia las Universidades Nacionales y sus reclamos, por lo que "ya no tenemos expectativas de que cambie la actitud. Tenemos claro que no tiene respeto por la Universidad ni por sus trabajadores ni sus estudiantes, ni tampoco, en general, por la educación pública".

Movilización y lucha

Por ello, "no guardamos una expectativa de alguna reacción medianamente razonable de este gobierno" y, por el contrario, "sabemos que la única instancia que nos queda es seguir en estado de alerta, de movilización y de lucha para que el gobierno le dé cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario, que es una ley que ya está sancionada y que la debe cumplir".

"Nosotros, los trabajadores y trabajadoras de las Universidades Nacionales estamos a derecho, sosteniendo la Universidad Pública abierta, y así los estudiantes y las estudiantes tienen adónde concurrir a su formación cotidianamente, que esa es la la misión fundamental. La Universidad sigue abierta, quien no está cumpliendo es es el gobierno nacional, lamentablemente", enfatizó.

Por tal motivo, los distintos sectores que conforman la comunidad universitaria "seguiremos sosteniendo esta estrategia" de lucha constante, "frente a un gobierno al que no le interesa la Universidad abierta".

Preparando la gran marcha en la UNCo

Así las cosas, el gremio no docente APUNC y los demás sindicatos y sectores de la UNCo, "estamos ya preparando la Quinta Marcha Universitaria", a la vez que se desarrollan otros mecanismos de reclamo y reivindicación, como las medidas de fuerza que empiezan a aplicarse este mismo miércoles.

Y es que gremios docentes de todo el país arrancarán este miércoles un paro de 72 horas, al que sindicatos no docentes de distintas Universidades, entre ellas, la UNCo, se unirán este viernes 2 de octubre, con un paro de 24 horas.

En lo inmediato, APUNC y demás organizaciones de la UNCo acaban de definir que la Marcha Federal Universitaria arrancará en la sede central de Neuquén las 18, desde el playón de la Universidad, previéndose iniciar la concentración una hora antes, a las 17. Desde el playón, se marchará hacia el centro neuquino. Se espera que una multitud participe de esta nueva demostración del sentir universitario.

Manifestaciones en otras sedes

Aparte, en las diferentes sedes y unidades académicas de la UNCo en Neuquén y Río Negro se propiciarán movilizaciones que ayudarán a replicar y multiplicar los alcances y la potencia efectiva de la gran Marcha Federal Universitaria, cuya máxima expresión para el país estará focalizada ese programado 15 de octubre en la ciudad de Buenos Aires.

Barsottelli expresó que en la región también se buscará articular acciones con la comunidad de la Universidad Nacional de Río Negro.

Por último, indicó que en la UNCo se ha resuelto también llevar adelante una gran jornada de visibilización de los reclamos de las Universidades Nacionales el próximo jueves 8 de octubre. En la ocasión, se prevé en Neuquén una radio abierta, una feria de emprendedores, números musicales a cargo de artistas de la región y clases abiertas, entre otras muchas iniciativas a implementarse.