La sexta edición del Mercado Universitario será este viernes en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti, con feria, música y actividades para toda la comunidad.

Diseño, arte y emprendimientos: el mercado que llega a Cipolletti con entrada gratis.

El Parque del Complejo Cultural Cipolletti se prepara para una nueva jornada de feria, música y propuestas artísticas. Este viernes 2 de octubre se realizará la sexta edición del Mercado Universitario (MUN) , con entrada libre y gratuita.

La actividad se desarrollará de 16 a 20 en el espacio verde del CCC, ubicado en Fernández Oro 57 , y reunirá emprendimientos y producciones independientes de integrantes de distintas universidades de la región.

Durante la jornada habrá una feria de diseño y artesanías con una amplia variedad de propuestas. Los visitantes podrán recorrer puestos de cerámica, encuadernación, stickers, textiles, plantas, accesorios, cosmética y decoración , entre otros productos.

La iniciativa busca que estudiantes, docentes, nodocentes y graduados puedan mostrar y comercializar sus propias producciones.

Música, arte y una radio abierta

El mercado no estará dedicado solamente a las compras. Durante la tarde también habrá intervenciones artísticas y música en vivo, además de una radio abierta.

El espacio permitirá difundir distintas actividades universitarias y culturales que se desarrollan en Cipolletti y otras localidades de la región.

Quiénes participan

La propuesta es organizada por la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle-Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), con la colaboración de la Municipalidad de Cipolletti.

También participan integrantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

El mercado busca fortalecer el vínculo entre las instituciones universitarias y la comunidad, además de impulsar la economía emprendedora, la creatividad y la producción local.

Cuándo y dónde será

El Mercado Universitario se realizará el viernes 2 de octubre, de 16 a 20, en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la propuesta está abierta a toda la comunidad.