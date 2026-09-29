Diseño, arte y emprendimientos: el mercado que llega a Cipolletti con entrada gratis
La sexta edición del Mercado Universitario será este viernes en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti, con feria, música y actividades para toda la comunidad.
El Parque del Complejo Cultural Cipolletti se prepara para una nueva jornada de feria, música y propuestas artísticas. Este viernes 2 de octubre se realizará la sexta edición del Mercado Universitario (MUN), con entrada libre y gratuita.
La actividad se desarrollará de 16 a 20 en el espacio verde del CCC, ubicado en Fernández Oro 57, y reunirá emprendimientos y producciones independientes de integrantes de distintas universidades de la región.
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Qué se podrá encontrar en la feria
Durante la jornada habrá una feria de diseño y artesanías con una amplia variedad de propuestas. Los visitantes podrán recorrer puestos de cerámica, encuadernación, stickers, textiles, plantas, accesorios, cosmética y decoración, entre otros productos.
La iniciativa busca que estudiantes, docentes, nodocentes y graduados puedan mostrar y comercializar sus propias producciones.
Música, arte y una radio abierta
El mercado no estará dedicado solamente a las compras. Durante la tarde también habrá intervenciones artísticas y música en vivo, además de una radio abierta.
El espacio permitirá difundir distintas actividades universitarias y culturales que se desarrollan en Cipolletti y otras localidades de la región.
Quiénes participan
La propuesta es organizada por la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle-Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), con la colaboración de la Municipalidad de Cipolletti.
También participan integrantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).
El mercado busca fortalecer el vínculo entre las instituciones universitarias y la comunidad, además de impulsar la economía emprendedora, la creatividad y la producción local.
Cuándo y dónde será
El Mercado Universitario se realizará el viernes 2 de octubre, de 16 a 20, en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57.
La entrada será libre y gratuita, por lo que la propuesta está abierta a toda la comunidad.
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