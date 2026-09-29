Basurales a cielo abierto: Río Negro cerró un acuerdo por 35 millones de euros para el Alto Valle

El proyecto GIRSU comienza a hacerse realidad tras la firma del financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo, que permitirá avanzar con el cierre de basurales en Cipolletti y otras 5 localidades.

La provincia cerró el acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo para obtener un financiamiento de 35 millones de euros para implementar el GIRSU en el Alto Valle.

El Gobierno de Río Negro dio un paso decisivo para poner en marcha el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Alto Valle ( GIRSU ) , una iniciativa destinada a modificar el tratamiento de la basura y avanzar con el saneamiento ambiental de los actuales basurales a cielo abierto.

Mediante el Decreto 886/26 , el gobernador Alberto Weretilneck aprobó el modelo de contrato de préstamo que será suscripto entre la Provincia y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) . La operación contempla un financiamiento de hasta 35 millones de euros , destinado íntegramente al programa.

El proyecto tendrá un fuerte impacto en el Alto Valle porque no se limita al cierre de los actuales sitios de disposición. También prevé construir estaciones de transferencia, plantas de clasificación y pretratamiento, incorporar tecnología para reducir el impacto ambiental de los residuos y desarrollar políticas de inclusión para recicladores.

La documentación publicada este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial establece que el objetivo central será fortalecer la estrategia ambiental y social de Río Negro en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, con infraestructura, equipamiento y un nuevo esquema de coordinación regional.

Qué obras contempla el GIRSU para el Alto Valle

Uno de los puntos centrales del contrato es la construcción de una nueva red de infraestructura que permitirá abandonar progresivamente el esquema de basurales a cielo abierto. El programa contempla instalaciones distribuidas estratégicamente entre diferentes localidades del Alto Valle.

De acuerdo con el detalle incluido en el proyecto, está prevista la construcción de tres estaciones de transferencia y trasvase de residuos, que estarán ubicadas en Campo Grande, Contralmirante Cordero y Fernández Oro. Desde allí se organizará el traslado de los residuos dentro del nuevo sistema regional.

A esto se sumarán tres plantas de clasificación y pretratamiento, proyectadas para Cinco Saltos, Cipolletti y Allen. Estas instalaciones tendrán un papel fundamental para separar y recuperar materiales antes de que los residuos lleguen a su instancia de disposición definitiva.

El programa incorpora además un sitio de estabilización y eliminación definitiva de residuos y, especialmente, el cierre técnico y la reconversión de seis basurales a cielo abierto, uno de los componentes ambientales más importantes incluidos en el acuerdo de financiamiento.

También podrán adquirirse vehículos, contenedores, equipos de transferencia y maquinaria operativa. El financiamiento contempla soluciones vinculadas con la eficiencia energética e infraestructura complementaria, entre ellas la posibilidad de instalar paneles solares en las instalaciones.

Estefania Petrella

Una tecnología para reducir metano, lixiviados y volumen de residuos

El proyecto incorpora un sistema de tratamiento definitivo basado en un proceso térmico aeróbico sin incineración. Su implementación apunta a reducir algunos de los principales impactos ambientales relacionados con la disposición tradicional de residuos urbanos.

Entre sus objetivos se encuentran evitar la generación de metano, disminuir significativamente la producción de lixiviados, desinfectar y estabilizar los residuos y reducir el volumen final que debe ser depositado. También busca aumentar la recuperación de materiales aprovechables y disminuir la huella de carbono.

El esquema se complementará con una estrategia para avanzar progresivamente con la separación de residuos en origen y la recolección selectiva, dos herramientas consideradas estructurales para aumentar el reciclaje y disminuir la cantidad de basura que llega a disposición final.

En Cipolletti, además, está prevista la creación de un centro de sensibilización en el predio del antiguo relleno sanitario, denominado Complejo Socio-Ambiental. Allí se proyecta concentrar actividades vinculadas con gestión, tratamiento, capacitación, investigación, promoción social y coordinación regional.

Estefania Petrella

Cuánto dinero se destinará a cada componente

Los 35 millones de euros serán financiados en su totalidad por la Agencia Francesa de Desarrollo. La mayor parte de esos recursos, 25,3 millones de euros, equivalentes al 72% del programa, estará concentrada en el fortalecimiento de la estrategia ambiental.

Otros 1,4 millones de euros, el 4%, se destinarán a la estrategia social y educativa, mientras que 1,3 millones, también alrededor del 4%, financiarán el fortalecimiento de la gobernanza. Finalmente, quedaron previstos 7 millones de euros para diversos e imprevistos.

El componente social incluye especialmente a quienes actualmente trabajan con la recuperación de materiales. El programa establece como objetivo promover la incorporación laboral progresiva de recicladores y recicladoras, con especial atención a las mujeres, tanto durante la construcción como posteriormente en el funcionamiento del sistema.

Las condiciones del préstamo que asumirá Río Negro

El financiamiento tendrá un período de gracia de 60 meses, durante el cual Río Negro no deberá amortizar capital. Una vez cumplido ese plazo, la devolución se realizará mediante 14 cuotas semestrales, iguales y consecutivas.

La tasa estará determinada por la EURIBOR a seis meses más un margen a definir, aunque el contrato contempla la posibilidad de optar por una tasa fija para desembolsos de al menos 3 millones de euros. La tasa no podrá ser inferior al 0,25% anual.

La operación se realizará sin garantía soberana del Estado Nacional. Como respaldo, Río Negro deberá constituir una cuenta de garantía fuera de Argentina con un depósito mínimo de 5 millones de euros, según las condiciones establecidas en el acuerdo.

La ejecución quedará bajo responsabilidad de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, mediante una Unidad de Gestión de Proyecto, mientras que la UPCEFE, dependiente del Ministerio de Hacienda, tendrá a su cargo la coordinación vinculada con el financiamiento externo.

Con la aprobación del contrato, Río Negro avanza así hacia la etapa financiera de un proyecto que busca reemplazar el actual modelo de disposición de residuos del Alto Valle por un sistema regional integrado, con infraestructura común, recuperación de materiales, inclusión de recicladores y saneamiento de los basurales a cielo abierto.