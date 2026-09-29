El Municipio de Cipolletti confirmó la licitación para restaurar el Fortín Primera División

El intendente Rodrigo Buteler confirmó el llamado a recibir ofertas para la obra que buscará poner en valor el histórico espacio de ruta 22 y 151.

El Fortín Primera División se transformará en un museo y espacio para la cultura de Cipolletti.

El intendente Rodrigo Buteler anunció que el el Municipio realizará la Licitación Pública para ejecutar la remodelación y puesta en valor del histórico Fortín Primera División . La medida llega exactamente un año después del anuncio original, realizado en el aniversario de la ciudad.

“Como lo prometimos, vamos a recuperar el Fortín. Hoy podemos confirmar una fecha concreta: el 10 de noviembre vamos a abrir las ofertas de las empresas interesadas en hacer la obra”, aseguró el jefe comunal al oficializar el paso administrativo.

Buteler agregó que “la refacción integral va a recuperar este edificio histórico de las rutas 22 y 151 y transformarlo en un museo para que todos podamos conocerlo y recorrerlo”. También reconoció la demora respecto del cronograma inicial que había anticipado un año atrás.

“Esperábamos la primavera para compartir esta noticia y nos pone muy contentos dar este paso para recuperar un lugar tan importante para Cipo”, cerró el intendente, en referencia al tiempo transcurrido desde el primer anuncio realizado en 2025.

Estefania Petrella

El alcance técnico de la intervención proyectada

La Secretaría de Obras Públicas detalló que la intervención comprende una superficie aproximada de 110 metros cuadrados de obra a restaurar y adecuar. A esto se suma el tratamiento de otros 580 metros cuadrados de espacios exteriores y parquización perimetral del predio.

El proyecto busca conservar la identidad y el carácter original del edificio, incorporando las mejoras necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y mantenimiento a largo plazo. Los trabajos incluyen cubierta, muros, revoques, pisos, cielorrasos, carpinterías, elementos de madera y renovación de terminaciones y pintura.

Está previsto además el reemplazo de aberturas y puertas por nuevas carpinterías de PVC símil madera, junto con la recuperación de piezas de madera existentes. También se incorporarán muebles expositores integrados a los muros, pensados para el futuro uso museístico del espacio.

La intervención contempla la adecuación de instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización, con sistemas de iluminación general y de destaque para los sectores de exposición. Se sumarán tableros, canalizaciones y protecciones necesarias para asegurar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad edilicia.

En los espacios exteriores se reacondicionarán cerramientos, rejas, veredas y senderos de circulación, con tareas de reparación, regularización, terminación y pintura. El objetivo declarado es integrar el edificio con su entorno inmediato sobre las rutas 22 y 151.

Estefania Petrella

Un edificio con más de 140 años de historia

El origen del Fortín se remonta a junio de 1879, cuando tropas del Ejército Argentino llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y levantaron una fortificación denominada Fortín Confluencia. Meses después se construyó un nuevo emplazamiento bajo mando militar.

Ese segundo fuerte pasó a llamarse Fortín 1ra. División, por encontrarse bajo la jurisdicción de la Primera División del Ejército expedicionario del Río Negro. Los documentos oficiales ubican su fundación formal en septiembre de 1879, aunque ya existía presencia militar previa en la zona.

La presencia de los pueblos originarios en el territorio era anterior por muchos años a la llegada de las tropas. La Campaña al Desierto sometió a esas comunidades, y la actividad militar pasó luego a fomentar el desarrollo agrícola y ganadero de la región.

Esa etapa sirvió de base para el asentamiento de los colonos que darían origen a los nuevos pueblos del Alto Valle, incluida la futura ciudad de Cipolletti, consolidando al Fortín como uno de los símbolos fundacionales de la región.