El 147 de Cipolletti recibe más de 5.000 consultas por mes: qué se puede denunciar y cómo hacerlo
La Central de Atención al Ciudadano permite realizar reclamos y consultas de manera anónima. También brinda ayuda para trámites y gestiones digitales.
La Central de Atención al Ciudadano 147 de Cipolletti recibe más de 5.000 consultas por mes y se convirtió en una de las principales vías de contacto entre los vecinos y el Municipio.
El servicio funciona a través de la línea telefónica gratuita 147, pero también cuenta con un chatbot disponible en la página web municipal y un canal de WhatsApp.
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Cada vez que un vecino realiza una consulta o reclamo, se activa un proceso interno para gestionar el pedido, brindar una respuesta y realizar el seguimiento correspondiente.
Desde un auto abandonado hasta un comercio sin habilitación
La Central recibe consultas, reclamos y denuncias relacionadas con distintos servicios y situaciones que ocurren en la ciudad.
Entre los temas que pueden reportarse se encuentran:
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Autos abandonados en la vía pública.
Terrenos baldíos que puedan ser utilizados como refugio para delincuentes.
Comercios que funcionen sin habilitación.
Locales gastronómicos que no cumplan con las normas de higiene y bromatología.
Personas que arrojen basura en espacios públicos y generen microbasurales.
Venta ilegal de pirotecnia.
Los vecinos también pueden enviar información y fotografías que ayuden a detectar determinadas situaciones.
También se pueden consultar trámites y servicios
El 147 no funciona únicamente como canal de reclamos. También permite realizar consultas vinculadas con distintos trámites y servicios municipales.
Entre otras opciones, los vecinos pueden solicitar información sobre adhesión a tasas municipales, licencias de conducir, farmacias de turno, teléfonos útiles y la agenda deportiva y cultural.
Además, el personal de la Central está capacitado para orientar a los vecinos en la realización de trámites digitales que pueden completarse de manera online a través de la página del Municipio.
Los reclamos pueden hacerse de manera anónima
Uno de los puntos destacados por el Municipio es que las consultas y reclamos son anónimos y no es obligatorio proporcionar datos personales para comunicarse con la Central.
De esta manera, el sistema busca facilitar que los vecinos puedan informar sobre distintas situaciones y acceder a orientación sin necesidad de realizar un trámite presencial.
Cómo comunicarse con el 147
La Central de Atención al Ciudadano funciona todos los días de 7 a 17.
Los vecinos pueden comunicarse de manera gratuita al 147 o utilizar el chatbot disponible en la página web de la Municipalidad de Cipolletti. También está disponible el canal de WhatsApp 2995 72-0565.
El objetivo es centralizar consultas y reclamos, facilitar el acceso a los servicios municipales y acompañar a los vecinos en las distintas gestiones que pueden realizarse de manera digital.
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