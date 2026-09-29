La Central de Atención al Ciudadano permite realizar reclamos y consultas de manera anónima. También brinda ayuda para trámites y gestiones digitales.

El 147 de Cipolletti recibe más de 5.000 consultas por mes: qué se puede denunciar y cómo hacerlo.

La Central de Atención al Ciudadano 147 de Cipolletti recibe más de 5.000 consultas por mes y se convirtió en una de las principales vías de contacto entre los vecinos y el Municipio.

El servicio funciona a través de la línea telefónica gratuita 147 , pero también cuenta con un chatbot disponible en la página web municipal y un canal de WhatsApp.

Cada vez que un vecino realiza una consulta o reclamo, se activa un proceso interno para gestionar el pedido, brindar una respuesta y realizar el seguimiento correspondiente.

Desde un auto abandonado hasta un comercio sin habilitación

La Central recibe consultas, reclamos y denuncias relacionadas con distintos servicios y situaciones que ocurren en la ciudad.

Entre los temas que pueden reportarse se encuentran:

Autos abandonados en la vía pública.

Terrenos baldíos que puedan ser utilizados como refugio para delincuentes.

Comercios que funcionen sin habilitación .

Locales gastronómicos que no cumplan con las normas de higiene y bromatología .

Personas que arrojen basura en espacios públicos y generen microbasurales .

Venta ilegal de pirotecnia.

Los vecinos también pueden enviar información y fotografías que ayuden a detectar determinadas situaciones.

También se pueden consultar trámites y servicios

El 147 no funciona únicamente como canal de reclamos. También permite realizar consultas vinculadas con distintos trámites y servicios municipales.

Entre otras opciones, los vecinos pueden solicitar información sobre adhesión a tasas municipales, licencias de conducir, farmacias de turno, teléfonos útiles y la agenda deportiva y cultural.

Además, el personal de la Central está capacitado para orientar a los vecinos en la realización de trámites digitales que pueden completarse de manera online a través de la página del Municipio.

Los reclamos pueden hacerse de manera anónima

Uno de los puntos destacados por el Municipio es que las consultas y reclamos son anónimos y no es obligatorio proporcionar datos personales para comunicarse con la Central.

De esta manera, el sistema busca facilitar que los vecinos puedan informar sobre distintas situaciones y acceder a orientación sin necesidad de realizar un trámite presencial.

Cómo comunicarse con el 147

La Central de Atención al Ciudadano funciona todos los días de 7 a 17.

Los vecinos pueden comunicarse de manera gratuita al 147 o utilizar el chatbot disponible en la página web de la Municipalidad de Cipolletti. También está disponible el canal de WhatsApp 2995 72-0565.

El objetivo es centralizar consultas y reclamos, facilitar el acceso a los servicios municipales y acompañar a los vecinos en las distintas gestiones que pueden realizarse de manera digital.