Río Negro encabeza el crecimiento del empleo privado impulsado por grandes proyectos energéticos

Río Negro registró un aumento en el empleo privado formal y crecen las búsquedas de perfiles técnicos por las obras energéticas.

Entre 2023 y 2026, el empleo privado creció un 3,4% en Río Negro.

En medio de la expansión de proyectos productivos e industriales en la región, Río Negro se consolidó como una de las tres únicas provincias del país que registró un incremento en el empleo privado registrado. Entre fines de 2023 y mayo de 2026 , la ocupación formal en el sector privado creció un 3,4% , impulsada principalmente por el avance de las obras vinculadas a hidrocarburos y los servicios asociados.

El dinamismo económico reconfiguró la demanda laboral en el territorio provincial, abriendo oportunidades no solo en los frentes de obra directos sino también en sectores clave como el transporte, la logística, el comercio y la contratación de bienes y servicios. Esta transformación requiere una creciente especialización en oficios técnicos e industriales.

A través de las búsquedas gestionadas por el Servicio de Empleo Rionegrino (SER) , dependiente de la Secretaría de Trabajo , las empresas del sector privado solicitan perfiles específicos. Entre los puestos más requeridos figuran montadores de estructuras metálicas, conexionistas, electricistas industriales, personal y técnicos de Seguridad e Higiene , ayudantes de obra, oficiales sanitaristas, operadores de grúas e hidrogrúas, técnicos en Medio Ambiente y supervisores de montaje y obra.

El impacto de las inversiones energéticas resulta determinante en este escenario. Iniciativas como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Argentina LNG y Duplicar Norte movilizan obras de gran envergadura. Particularmente, VMOS generó alrededor de 9.800 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, mientras que los proyectos vinculados al gas natural licuado comenzaron a incorporar trabajadores en distintos frentes de obra.

Entre 2023 y 2026, el empleo privado creció un 3,4% en Río Negro.

Durante el primer semestre de 2026, el SER gestionó 1.400 puestos laborales, articuló 86 búsquedas con 45 empresas y superó los 12.500 currículums registrados en su plataforma digital. La herramienta permite cargar el CV de manera online para integrar la base de datos disponible para el sector privado.

Al respecto, la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, remarcó: “Cuando hablamos de nueva generación de trabajo no hablamos solamente de los puestos directos de las grandes obras, sino también de todo lo que se genera alrededor: transporte, comercio, logística y contratación de bienes y servicios”.

Mano de obra local y fiscalizaciones en obras

Para asegurar que el impacto económico beneficie de manera directa a los residentes de la provincia, se aplica la Ley Provincial 80/20. La normativa establece que al menos el 80% de la mano de obra contratada en grandes proyectos productivos debe corresponder a residentes de Río Negro.

Entre 2023 y 2026, el empleo privado creció un 3,4% en Río Negro.

La Secretaría de Trabajo realiza fiscalizaciones permanentes en los frentes de obra para verificar su cumplimiento. En la obra Duplicar Norte, por ejemplo, el organismo constató la presencia de 386 trabajadores rionegrinos, de los cuales 274 residen en la localidad de Catriel.

En paralelo, la gestión provincial encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck promueve capacitaciones junto a empresas, sindicatos, universidades y organismos especializados. Las ofertas de formación incluyen electricidad, soldadura y oficios de la construcción, con el objetivo de cubrir la demanda técnica con trabajadores capacitados dentro de la provincia.