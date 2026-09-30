Río Negro ratificó el control biométrico y perdió vigencia la cautelar de ASSPUR

El Gobierno rechazó el recurso jerárquico del gremio y agotó la vía administrativa. La medida cautelar perdió vigencia y el sistema continúa obligatorio.

El control biométrico para los trabajadores de salud en Río Negro continuará siendo obligatorio.

El sistema de control biométrico de asistencia continuará vigente para los trabajadores del Ministerio de Salud de Río Negro , luego de que el Gobierno provincial completara el procedimiento administrativo que había motivado una suspensión cautelar dispuesta por la Justicia .

La medida representa un revés para ASSPUR , que había conseguido que la Cámara del Trabajo de Viedma suspendiera transitoriamente los efectos de la Resolución 986/2026 del Consejo Provincial de la Función Pública, que estableció la utilización obligatoria de la herramienta.

Sin embargo, aquella decisión judicial tenía un alcance limitado. La suspensión debía mantenerse únicamente mientras permaneciera pendiente la resolución de un recurso jerárquico presentado por el sindicato dentro del procedimiento administrativo iniciado contra la implementación del nuevo mecanismo de asistencia.

Ahora, con el dictado del Decreto 903, el Ejecutivo provincial rechazó ese recurso, agotó formalmente la vía administrativa y dejó sin efecto la condición que había permitido mantener suspendida temporalmente la aplicación de la resolución cuestionada por la organización sindical.

Qué pasó con la cautelar presentada por ASSPUR

La Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar la semana pasada a una medida cautelar autónoma impulsada por ASSPUR y ordenado suspender temporalmente los efectos de la Resolución 986/2026 para el personal alcanzado por el planteo.

La resolución judicial, no obstante, no avanzó sobre la cuestión de fondo ni declaró inválido el mecanismo de reconocimiento facial. La intervención estuvo vinculada específicamente con la existencia de un trámite administrativo que todavía no había sido resuelto por las autoridades provinciales.

En concreto, permanecía pendiente un recurso jerárquico presentado por ASSPUR. Por esa razón, el tribunal había determinado que la suspensión se mantuviera hasta que el Estado rionegrino completara esa instancia y quedara formalmente agotada la vía administrativa correspondiente.

Ese escenario cambió con el Decreto 903. Mediante esa disposición, el Gobierno de Río Negro rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido previamente por el Consejo Provincial de la Función Pública.

Una vez dictado y notificado el decreto, la Provincia comunicó la novedad ante la Cámara del Trabajo de Viedma. El tribunal tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a las condiciones que había establecido en su pronunciamiento anterior.

El control biométrico vuelve a tener plena vigencia

Como consecuencia del agotamiento de la vía administrativa, perdió vigencia la suspensión cautelar. De esta manera, la Resolución 986/2026 continúa plenamente operativa y el registro biométrico de asistencia resulta obligatorio para los trabajadores alcanzados dentro del Ministerio de Salud provincial.

El sistema utiliza biometría facial para registrar la asistencia del personal y forma parte del mecanismo dispuesto por el Gobierno rionegrino para controlar ingresos y cumplimiento de las jornadas laborales dentro de los establecimientos dependientes de la cartera sanitaria.

El conflicto, sin embargo, tuvo diferentes capítulos administrativos y judiciales. El planteo impulsado por ASSPUR se concentró en la Resolución 986/2026 y derivó en la cautelar que permitió suspender temporalmente sus efectos mientras continuaba pendiente el procedimiento administrativo.

Otro planteo contra la biometría fue rechazado

La controversia por el registro de asistencia también llegó a los tribunales mediante otra organización gremial. Recientemente, la Justicia rechazó un amparo presentado por UPCN que buscaba dejar sin efecto la utilización del control biométrico para sus afiliados.

En ese expediente, el planteo no prosperó porque la Justicia consideró que no se encontraba demostrada la existencia de un daño grave e irreparable ni una situación de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que habilitara la utilización de la vía excepcional del amparo.

Se trata de procesos diferentes, aunque ambos estuvieron relacionados con la implementación del nuevo mecanismo de asistencia.