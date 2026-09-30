Imputaron a un efectivo de la Policía por volarle un diente de una piña a un vecino

La víctima estaba en una oficina judicial cuando sufrió la inesperada agresión. El acusado deberá cumplir pautas de conducta por el término de cuatro meses.

Un vecino de Lamarque estaba en el Juzgado de Paz, cuando ingresaron dos policías y uno de ellos le pegó una piña en el rostro y le hizo perder un diente.

El Ministerio Público Fiscal le imputó el delito de “lesiones leves agravadas por abuso de sus funciones” a un efectivo de la policía rionegrina que agredió a un vecino en una oficina judicial de una localidad del Valle Medio rionegrino.

Según la acusación descripta por la fiscal Analía Álvarez en la audiencia de formulación de cargos realizada durante la mañana de este miércoles, el violento episodio ocurrió el pasado 3 de junio al mediodía en el interior del Juzgado de Paz de Lamarque , donde la víctima había concurrido para cumplir con una presentación periódica ordenada por una causa judicial.

En un momento ingresaron dos policías para informarle que debían trasladarlo a la comisaría para una notificación. Pero mientras el vecino se disponía a retirar sus pertenencias que había dejado sobre y un banco y "sin que existiera resistencia o agresión previa", el acusado le lanzó una piña a la cara. El impacto probocó la caída del hombre al suelo y le causó una lesión den la boca, con la pérdida de una pieza dental.

Sobre las medidas cautelares, la fiscal solicitó que el acusado fije un domicilio y lo mantenga para que pueda ser notificado en tiempo y forma. El defensor oficial adjunto Manuel Quelin, quien asistió técnicamente al imputado, no objetó la formulación de cargos indicando que la plataforma fáctica se corresponde con los requisitos de ley.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de garantías Lorena Belén Chávez dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, expresando que la finalización del plazo queda fijada para el 2 de marzo de 2027 teniendo en cuenta la feria judicial. Además, dispuso la pauta solicitada por la fiscalía respecto al domicilio.