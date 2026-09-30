Tres hombres detenidos por entrar a robar a un predio de canchas de fútbol

Un aviso al 911 hizo desplegar un operativo policial. Un sujeto fue sorprendido dentro del complejo y otros dos escondidos entre pastizales de un descampado.

Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles, acusados de haber entrado a robar a un predio de canchas de fútbol de General Roca . Un llamado recibido en el Centro de Emergencias 911 alertó sobre movimientos sospechosos en la zona de la calle Chulavista y San Juan, al sur de la ciudad.

Ante el aviso, policías de la Comisaría Tercera se desplazó inmediatamente hasta el sector y, al arribar, constató que desconocidos habían forzado las rejas y una ventana corrediza de aluminio para acceder al buffet del complejo deportivo.

Como resultado de la primera intervención, los efectivos encontraron y aprehendieron dentro del predio a un hombre de 37 años. La tarea policial continuó luego de que personal de seguridad de una empresa lindante advirtiera sobre la posible presencia de más personas involucradas.

Los uniformados desplegaron entonces un rastrillaje preventivo por las inmediaciones con el objetivo de localizar a los restantes sospechosos. El operativo permitió encontrar a otros dos hombres, de 28 y 35 años, que se encontraban ocultos en un descampado cercano. Ambos fueron inmediatamente aprehendidos.

Posteriormente se presentó en el lugar el encargado del predio y se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso que los tres hombres permanecieran aprehendidos mientras avanza la investigación por robo en grado de flagrancia, calificado por ser cometido en poblado y en banda.

Detenido por andar merodeando las chacras

Un joven de 22 que merodeaba en bicicleta y en medio de la oscuridad por un área de chacras de General Roca fue demorado preventivamente por la Policía y trasladado para averiguar sus antecedentes. El procedimiento se realizó el lunes por la noche en la calle José Adaro, en inmediaciones de Lago Huechulafquen y a unos 500 metros de la Escuela 35 de Cuatro Galpones, en el sector conocido como Mosconi. Efectivos de la Brigada Rural de esa ciudad que realizaban recorridos preventivos advirtieron la presencia del ciclista que circulaba observando los accesos y tranqueras de las distintas propiedades, informaron desde la fuerza.

Al ser interceptado, el joven indicó que no contaba con documentación que permitiera acreditar su identidad y tampoco poseía documentación de la bicicleta en la que se movilizaba. Además, al ser consultado sobre los motivos de su presencia en el sector y por qué observaba los ingresos a las chacras, brindó distintas versiones que no permitieron establecer claramente qué hacía en el lugar.

El muchacho demorado en Roca por andar de noche merodeando por las chacras. Policía Río Negro

Frente a estas sospechas y “como parte de las tareas destinadas a prevenir posibles hechos delictivos en la zona rural”, los efectivos dispusieron su demora preventiva y trasladaron al joven hasta la dependencia policial para avanzar con su correcta identificación. La bicicleta, en tanto, quedó bajo resguardo. Una vez en la unidad se realizaron las correspondientes averiguaciones y consultas en los sistemas policiales para determinar si existían requerimientos judiciales vigentes. No se brindaron precisiones sobre las conclusiones de esa información.

“El procedimiento se enmarcó en las recorridas preventivas que la Policía lleva adelante en sectores rurales para reforzar la seguridad y anticiparse a eventuales hechos delictivos”, destacaron desde la institución rionegrina.