Dolor en Cipolletti en el último adiós a Frijolito: "Capaz de sacarse lo que tenía puesto para dárselo a otro"

Su hija Sabrina lo recuerda vía LM Cipolletti . Los mensajes de los allegados del ex playero de la YPF de la Pacheco , que también trabajó en popular gomería de la Tres Arroyos .

Los allegados de Jorge Benavídes Bustos , conocido popularmente por todos como "Frijolito", "Enano" o "Lalo" , atraviesan horas de absoluta consternación y duelo. Luego de confirmarse su fallecimiento a causa de una brutal agresión sufrida en la vía pública , sus seres queridos le brindan un último adiós que conmueve a los vecinos del barrio y toda la ciudad .

El dolor por la pérdida de "Frijolito" se tradujo en emotivas palabras en redes sociales y en las calles de la ciudad, esas que supieron cobijarlo incluso por las noches. Su hija Sabrina , envuelta en la angustia por el trágico final de su padre -se investiga un presunto crimen-, compartió mensajes cargados de afecto y tristeza, recordándolo como una persona querida y pidiendo que la justicia actúe con celeridad.

A las condolencias se sumaron sus amigos y vecinos de toda la vida , quienes lo recordaron por su constante presencia en el sector barrial y expresaron su impotencia ante la violencia desencadenada el pasado viernes. Para sus allegados, la partida deja un vacío inmenso en el entramado comunitario.

En medio del duelo, su hija mayor, Sabrina, le dedicó unas emotivas palabras en las que repasó la historia de vida de su padre, su incansable entrega por la familia y la marca que dejó en cada lugar donde trabajó:

"Somos tres hermanos, yo soy la mayor. Soy la que estaba atrás de él siempre intentando cuidarlo y ayudarlo, pero también nos vivíamos peleando porque no me hacía caso; por eso digo que a veces la mamá era yo. Él estaba básicamente en esta vida por sus hijos y sus dos nietas, porque mis abuelos fallecieron", expresó a LM Cipolletti con profunda emotividad.

Además, recordó el recorrido laboral y la esencia trabajadora de su padre, muy conocido en la ciudad:

"Mi papá trabajaba tiempo atrás en la YPF de la Pacheco, muchísima gente lo conoce de ahí; también de la gomería de la Tres Arroyos, y por último estuvo años en Pollolín. Hace dos años estuvo viviendo en la calle un tiempo y ahí encontró muchos amigos y gente muy buena que lo ayudó a salir. Yo siempre lo pasaba a ver, le dejaba comida o lo buscaba y venía a casa cada tanto; siempre tuvimos contacto".

Sabrina destacó también los valores que caracterizaban a "Frijolito" en el trato con los demás: "Lo conoce mucha gente, él andaba por todos lados. Era un hombre de buen corazón, ayudaba a más no poder a quien necesite; se sacaba hasta lo que tenía puesto si el otro lo necesitaba, y eso lo sacó de mis abuelos. Nada más para decir. Solo gracias a quienes tienen lindos recuerdos y anécdotas con mi papá".

Imputación y prisión preventiva para el acusado del ataque

Mientras la familia llora su partida, en el plano judicial la causa tuvo avances significativos. La jueza de garantías dictó cuatro meses de prisión preventiva para el imputado, Claudio Emanuel Uribe (29), acusado del delito de homicidio tras la formulación de cargos presentada por la fiscal Alejandra Altamira.

El violento episodio ocurrió en la vía pública frente a varios testigos y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. Tras permanecer desvanecido y haber sido atendido inicialmente en el hospital local, el estado de salud de Benavídez Bustos empeoró gravemente durante el fin de semana, derivando en un traumatismo craneoencefálico grave y su posterior muerte encefálica en la Unidad de Terapia Intensiva.