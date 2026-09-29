Dolor por la muerte del popular Cabezón, un vecino comprometido y muy ligado al deporte: "Triste noticia"

Fundador de una de la peñas de Boca más reconocidas de la Patagonia, integró el seleccionado rionegrino de fútbol y brilló en la zona. "Amé tu pasión, tu talento y tu ternura".

A los 68 años, el Cabezón Sierra partió de este mundo. Dolor y recuerdos.

La comunidad de Viedma y la región se encuentra conmocionada tras la triste noticia del fallecimiento de Carlos Avelino Sierra a los 68 años . El “Cabezón” , como lo llamaban con afecto sus allegados, fue una figura muy estimada por su destacada labor social y su activa participación en el ambiente deportivo local.

A la par de su vocación educativa, siempre mantuvo un fuerte lazo con el fútbol . En sus años como jugador se destacó por un estilo simple, criterioso y efectivo , defendiendo los colores de instituciones como El Ciclón , Deportivo Patagones , Sol de Mayo , Círculo Italiano , Deportivo Roca , Boca de Bariloche y Huahuel Niyeu de Ingeniero Jacobacci, su pueblo natal. Además, integró el emblemático Seleccionado de la Liga Rionegrina que se consagró campeón del Patagónico en 1978.

Su compromiso con la comunidad deportiva también se reflejó en la dirigencia y el trabajo social. Fana de Boca, a fines de la década del '90, fue uno de los impulsores de la creación de la Peña Patagonia Azul y Oro , entidad en la que se desempeñó como vicepresidente durante sus primeros años. Su cercanía con esta institución boquense le permitió cosechar incontables vínculos de camaradería y amistad en Viedma y sus alrededores.

Último adiós

Según lo informado por la empresa funeraria Casella, sus restos son velados este martes hasta las 16 en la Sala B de la firma, para luego ser trasladados al Parque de Paz, donde se procederá a su cremación. Familiares, amigos y referentes del deporte local se acercan a brindarle el último homenaje a quien fuera una persona clave en la historia social y deportiva de la capital rionegrina.

Los hinchas de los dinstintos equipos en los que jugó lo recordaron. Sentimiento Naranja, sitio vinculado al Deportivo Roca, publicó:

"Amé tu pasión. Tu locura. Tu talento y tu ternura, amigo de la vida. Te extrañaré siempre", lo despidió una amiga en redes sociales.

"Siendo joven compartí momentos de fútbol con él, era un Blas Giunta. Abrazos al cielo cabezón. Mis condolencias a su familia", publicó otro, recordando las características futbolísticas del Cabezón.