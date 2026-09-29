Una madre pidió llevarse a su hija a Chile, el padre se negó y la Justicia tomó una decisión

Una mujer solicitó autorización para radicarse con su hija en Chile, donde cuenta con apoyo familiar y una oportunidad laboral. El fallo analizó el vínculo con el progenitor.

Una mujer de General Roca tuvo que solicitar a la Justicia autorización para radicarse junto a su hija en Chile.

Una niña fue autorizada por la Justicia de Río Negro a radicarse en Chile junto a su madre, luego de analizar la situación familiar, económica y el vínculo que mantenía con su padre. La resolución todavía puede ser apelada.

La decisión fue adoptada por el fuero de Familia de General Roca , al que acudió la mujer ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del progenitor para establecer la residencia permanente de su hija en el país vecino.

La madre explicó que prácticamente se encontraba sola en la ciudad, sin un empleo estable y a cargo exclusivo de la crianza. En Chile, en cambio, cuenta con familiares que le ofrecieron vivienda y una posibilidad laboral para comenzar una nueva etapa.

El proyecto familiar tiene como destino la región de Temuco, donde reside gran parte de la familia materna. Ese entorno, según fue planteado durante el proceso judicial, representa una red de contención tanto para la mujer como para su hija.

El padre se opuso al traslado de la niña

Para que una niña pueda salir de Argentina y establecer su residencia permanente en otro país se requiere el consentimiento de ambos progenitores. Cuando no existe acuerdo entre las partes, esa autorización puede ser suplida mediante una resolución judicial.

En este caso, el padre fue debidamente notificado de la demanda, aunque inicialmente no presentó una contestación. Debido a esa situación procesal fue declarado rebelde y posteriormente compareció en una audiencia convocada durante la tramitación del expediente.

En esa instancia, el hombre manifestó su oposición a que su hija se radicara en Chile. Explicó que se encontraba fuera de la provincia y sostuvo que, cuando regresara, tenía intenciones de retomar el contacto con la niña.

Sin embargo, las partes no consiguieron alcanzar un acuerdo que permitiera resolver la situación familiar. Ante las posiciones contrapuestas, el expediente continuó y se avanzó con la producción de diferentes elementos probatorios antes de dictar una sentencia.

Los testimonios incorporados describieron las dificultades económicas atravesadas por la madre, quien realizaba trabajos durante los fines de semana. También señalaron que estaba prácticamente sola para afrontar las responsabilidades cotidianas relacionadas con la crianza de su hija.

Alimentos, falta de contacto y una restricción por violencia

Uno de los aspectos evaluados por el fuero de Familia estuvo relacionado con el comportamiento del padre. Los testimonios indicaron que no realizaba aportes económicos, no mantenía un contacto regular con su hija y tampoco existía colaboración familiar paterna para los cuidados.

La sentencia también contempló la existencia de otros expedientes tramitados ante el fuero de Familia. Uno de ellos estaba vinculado con situaciones de violencia ocurridas entre los progenitores antes del pedido para autorizar la radicación en el extranjero.

En mayo de 2025 se había dispuesto una prohibición de acercamiento del hombre hacia la madre. Además, existía otro proceso judicial iniciado para reclamar alimentos en beneficio de la niña, donde el progenitor también había sido declarado rebelde.

El vínculo entre padre e hija fue otro elemento considerado al momento de resolver. Durante la audiencia, el propio hombre reconoció que llevaba varios meses sin verla, una circunstancia que fue ponderada especialmente debido a la corta edad de la niña.

La resolución señaló además que no existían expedientes judiciales en los cuales el padre hubiera solicitado establecer un régimen de comunicación para mantener el contacto. Ese antecedente fue incorporado al análisis general realizado antes de decidir sobre la autorización solicitada.

La red familiar que las espera en Chile

La situación contrastaba con las posibilidades planteadas del otro lado de la cordillera. La familia materna había ofrecido recibir a ambas, facilitarles una vivienda y brindar una oportunidad laboral a la mujer para mejorar sus condiciones económicas y familiares.

Al momento de resolver, el fuero de Familia tomó como consideración primordial el interés superior de la niña y analizó las condiciones que tendría en caso de permanecer en Argentina frente al proyecto presentado para establecerse junto a su madre en Chile.

La Justicia evaluó que la radicación podría permitirle a la mujer alcanzar una mayor estabilidad económica y laboral. También consideró el contexto previo de violencia familiar y la falta de participación y colaboración paterna en diferentes cuestiones relacionadas con la hija.

La autorización, sin embargo, no significa que el padre quede impedido de mantener contacto con la niña. La sentencia aclaró que podrá sostener el vínculo mediante un régimen de comunicación que deberá ser acordado entre las partes.

Finalmente, la resolución autorizó la salida de Argentina y la radicación permanente de la niña en Chile junto a su madre. De esta manera, ambas podrán instalarse cerca de su red familiar y avanzar con el proyecto presentado ante la Justicia.

El pronunciamiento judicial todavía no se encuentra firme. Esto significa que puede ser apelado y, en caso de que alguna de las partes utilice esa vía, la decisión podrá ser revisada por una instancia judicial superior.