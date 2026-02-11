Vino de Chile sin documentos y anotó a su hija con otra identidad: qué resolvió la Justicia de Cipolletti

La madre inscribió a su hija como primogénita de otra mujer. Años después, la pequeña creció e impulsó una proceso judicial para reconocer el vínculo de maternidad.

Una cipoleña logró reconstruir su historia y que la Justicia reconozca su verdadera identidad , tras una historia que comenzó décadas atrás. Su madre había llegado desde Chile sin documentos argentinos y cuando nació en Cipolletti , otra persona le prestó sus documentos para realizar la inscripción . De esta manera, la niña quedó registrada como hija de una persona que no era su madre biológica y años después logró que su identidad reflejara su verdadero origen.

El fuero de Familia de Cipolletti ordenó rectificar la partida de nacimiento de la mujer , tras un estudio de ADN que confirmó el vínculo de maternidad de quien había sido señalada como su madre. La mujer logró que la Justicia refleje su verdadero origen biológico después de una instancia judicial que llegó adelante en su adultez.

El primer paso fue la presentación de una acción declarativa de certeza ante el Poder Judicial. Allí solicitó que se determinara la existencia de vínculo biológico con la mujer a quien reconocía como su madre, ya fallecida. El juzgado ordenó la realización de una prueba genética para despejar cualquier duda sobre su origen.

El examen de ADN arrojó un resultado concluyente al confirmar la relación biológica de madre e hija. Con ese informe incorporado al expediente, el 6 de junio de 2025 se dictó sentencia y se declaró acreditado el lazo filial. Ese pronunciamiento constituyó la base para avanzar en una nueva instancia judicial.

identidad Una vez acreditada la relación biológica de maternidad, la mujer inició otro proceso judicial para el reconocimiento de su identidad en su partida de nacimiento.

Reconocimiento de su verdadera identidad ante la Justicia

Con esa decisión como antecedente, la mujer promovió otra demanda para dejar sin efecto la maternidad que figuraba en su partida de nacimiento y que se la inscribiera como hija de su madre biológica, conforme lo prevé el Código Civil y Comercial. La acción fue dirigida contra los hijos de la mujer fallecida, cuya maternidad se buscaba reconocer.

Los descendientes de la mujer manifestaron que aceptaban el pedido sin oponerse. Expresaron que estaban de acuerdo con lo solicitado, en función de la prueba genética y de la sentencia previa que ya había reconocido el vínculo biológico.

Al analizar el caso, la jueza de Familia valoró especialmente el resultado del examen de ADN. Citó doctrina que asigna que este tipo de pericia tiene un peso decisivo, incluso cuando constituye la principal evidencia del proceso. También recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el respeto por la persona humana constituye un valor fundamental y que el derecho a la identidad resulta esencial en ese sentido.

Madre e hijo Conocer tu origen biológico constituye una parte esencial del derecho a la identidad.

La importancia del derecho a la identidad

En la sentencia se señaló que el derecho a la identidad implica la posibilidad de conocer el origen biológico y que ese dato forma parte de la identidad de cada persona. Se indicó que en este tipo de procesos se encuentra comprometido el orden público, lo que exige atender a la verdad biológica más allá de la postura de las partes.

Con esos fundamentos, el fuero de Familia de Cipolletti hizo lugar a la acción. Declaró que la mujer no era hija biológica de quien figuraba en su partida y ordenó rectificar el acta de nacimiento para inscribirla como hija de su madre biológica fallecida, mediante oficio al Registro Civil y Capacidad de las Personas.