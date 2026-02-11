Le robaron la camioneta, vio que la vendían por las redes y ayudó a la policía a recuperarla

El dueño citó al vendedor a una estación de servicios y fue con la policía, que detuvo a cuatro hombres. El vehículo había sido robado el año pasado en Neuquén.

El vehículo, una Chevrolet Montana modelo 2013 color blanco, era ofrecido a la venta en las redes sociales. El propietario descubrió el aviso, por lo que contactó al vendedor y acordaron reunirse en una estación de servicios. Pero además puso en conocimiento a la policía acerca del encuentro pactado y sus sospechas que podría ser el suyo.

Con ese dato, una comisión de uniformados se dirigió al lugar, donde localizaron la camioneta y sosprendieron a cuatro sujetos en su interior, informaron fuentes de la fuerza rionegrina.

Cuatro detenidos

Los hombres fueron identificados. Dos de ellos tienen 38 años y otro de 29 años, y tienen domicilio en Villa Regina. El restante integrante del grupo era un joven de 21 años, que reside en barrio Matadero de Allen.

Al solicitarles la documentación, los efectivos confirmaron que la camioneta figuraba a nombre del denunciante, lo que derivó en la intervención del Ministerio Público Fiscal local.

La Fiscalía en turno inició una causa por el delito de encubrimiento e imputó a uno de los detenidos por la tenencia del vehículo, que había sido robado en octubre de 2025 en el barrio Confluencia, de la capital neuquina.

El vehículo fue entregado al propietario en calidad de depositario judicial. En tanto que los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para su identificación y notificación de la causa. El caso sigue bajo investigación para determinar si los implicados tienen antecedentes o están relacionados con otros delitos.

Preso por querer robar pan

Un hombre fue detenido en Allen por policías de la Comisaría 6º luego de intentar robar en una panadería. Fue el dueño del negocio quien advirtió que el sospechoso comenzaba a esconder productos entre sus prendas, y al enfrentarlo, el hombre escapó corriendo del lugar. Sin embargo gracias a la rápida descripción proporcionada, la Policía logró ubicarlo y arrestarlo a pocos metros del comercio.

Ladrón panadería

El damnificado presentó la denuncia en la misma comisaría, por lo que la Fiscalía abrió una causa por tentativa de hurto. Además, se ordenó la intervención de la Brigada de Investigaciones para obtener pruebas, como las imágenes de las cámaras de seguridad del local.

"Este incidente resalta la importancia de los patrullajes preventivos y la rápida respuesta policial, que evitaron que el robo se consumara. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer todos los detalles del caso y determinar si el detenido tiene antecedentes o está involucrado en otros delitos en la zona", enfatizaron desde la institución policial.