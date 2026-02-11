Intentaron robar una moto, escaparon de la Policía y chocaron en Fernández Oro

Tras una persecución por distintas calles de la ciudad, uno de los sospechosos fue arrestado y su cómplice está prófugo.

La persecución se dio durante la madrugada y terminó con un joven de 21 años detenido.

Una madrugada tensa se vivió en Fernández Oro , cuando dos jóvenes intentaron robar una motocicleta y terminaron protagonizando una persecución policial que finalizó con un choque contra un alambrado y un detenido.

El hecho ocurrió sobre la calle Orfilio Tolosa , donde un llamado alertó a la Policía sobre personas que intentaban sustraer una moto. Personal de la Comisaría 26° acudió al lugar y, en el marco de tareas de prevención, detectó una motocicleta con dos ocupantes en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia de los efectivos, los sospechosos ignoraron la voz de alto y emprendieron la fuga , lo que dio inicio a un seguimiento controlado por distintas calles de la localidad .

La persecución terminó en la zona de la Usina

La huida culminó en inmediaciones de la Usina Hidroeléctrica, donde el rodado perdió el control y colisionó contra un alambrado.

Tras el impacto, uno de los jóvenes intentó resistirse y lesionó a un efectivo policial, pero finalmente fue reducido en el lugar. El otro implicado logró escapar y es intensamente buscado.

Un detenido y graves cargos

La Fiscalía de turno dispuso la detención del joven, de 21 años, quien quedó imputado por: Robo en poblado y en banda, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones

En el procedimiento trabajó el Gabinete de Criminalística de Cipolletti, con intervención de la Comisaría 26° de Fernández Oro. Además, informaron que la investigación continúa para dar con el segundo involucrado.

Le robaron la camioneta, vio que la vendían por las redes y ayudó a la policía a recuperarla

Cuatro hombres fueron detenidos en Allen por personal de la Comisaría 6º tras ser sorprendidos con una camioneta robada el año pasado en Neuquén.

El vehículo, una Chevrolet Montana modelo 2013 color blanco, era ofrecido a la venta en las redes sociales. El propietario descubrió el aviso, por lo que contactó al vendedor y acordaron reunirse en una estación de servicios. Pero además puso en conocimiento a la policía acerca del encuentro pactado y sus sospechas que podría ser el suyo.

Con ese dato, una comisión de uniformados se dirigió al lugar, donde localizaron la camioneta y sosprendieron a cuatro sujetos en su interior, informaron fuentes de la fuerza rionegrina.