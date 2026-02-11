Encontraron un cuerpo en el canal de riego: presumen que es un hombre que buscaban en Cinco Saltos

El cuerpo apareció en la zona de El 30, en proximidades del "puente de Pollolín". Familiares del desaparecido lo reconocieron. Pidieron la autopsia para determinar la causa de muerte.

El hallazgo de un cuerpo se produjo en el canal de riego, en El 30.

El cuerpo sin vida de un hombre mayor que buscaban en Cinco Saltos fue encontrado durante la mañana de este miércoles flotando en el canal principal de riego, en la zona de El 30, en el sector conocido como "puente de Pollolín".

Se trata de Manuel Rebolledo, de 75 años de edad, cuya desaparición se conoció en las últimas horas. La Policía había emitido un pedido de colaboración de la comunidad para poder hallarlo, junto con una foto de su rostro.

Agentes de Policía de la Subcomisaría 68 del Distrito Vecinal concurrieron al lugar y lograron sacar el cadáver del agua. En el lugar también asistió personal de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu e integrantes del Gabinete de Criminalística.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal ordenaron trasladar el cadáver a la morgue judicial de General Roca para que le efectúen la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Funcionarios de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos y policías de esa ciudad se dirigían al lugar del hallazgo. Familiares de Rebolledo lo habrían reconocido.

NOTICIA EN DESARROLLO