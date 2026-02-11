El anuncio de Edersa para Cipolletti y Fernández Oro tras el apagón por el temporal de viento

Tras los inconvenientes que causó el nuevo temporal de viento, Edersa anunció un plan de obras y acciones en Cipolletti y Fernández Oro que tiene como objetivo aumentar la capacidad de abastecimiento en sus redes de distribución y, a la vez, mitigar las posibilidades de cortes de servicio como el que se registró en las últimas horas.

La inversión alcanzará los 4900 millones de pesos en nuevos tendidos de media tensión con conductores aislados y permitirá hacer frente a eventos climáticos extraordinario como el de la tarde del martes, cuando se registraron vientos que superaron los 90 km/h.

“Hay dos factores que son determinantes cuando se desencadenan estos temporales de vientos o lluvias: la virulencia del evento climático en sí, y la geografía donde se desarrolla, que tiene que ver con la gran vegetación existente en el Valle. Por eso, vamos a continuar realizando obras y un ambicioso plan de poda preventiva, que hará foco en las zonas más críticas de las dos ciudades ”, explicó el gerente de Operaciones y Planificación de Edersa, José Cainelli.

temporal cipo 1

En este marco, anunció la puesta en servicio de un nuevo alimentador troncal para Cipolletti -denominado “Santa Cruz”-, que permitirá "no sólo abastecer buena parte de la zona norte de la localidad, sino que, además, a partir de configuraciones eléctricas, logrará descomprimir la demanda del distribuidor de media tensión que brinda energía a la zona de calle Juan Domingo Perón, barrios ubicados en zona de La Falda y áreas aledañas".

“La construcción de ese nuevo alimentador fue una de las obras más esperadas para la ciudad, al menos en materia eléctrica. Nos permitirá optimizar operación de las redes de media tensión troncal, tanto de Cipolletti como de Fernández Oro”, agregando alternativas de abastecimiento en el área, remarcó Cainelli.

temporal cipo 3

A su vez, Edersa inició dos proyectos para el corredor de las dos ciudades, que "beneficiará a miles de familias". Se trata de la construcción de dos nuevos alimentadores en 13,2 kV, que abastecerán a todos los barrios ubicados al sur de la ruta provincial 65, en ambas localidades.

Esas dos redes de media tensión, que se vinculan a la central hidráulica de El 30, fueron derrumbadas por el extraordinario tornado que sacudió a la región hace poco más de un año. “Las instalaciones sufrieron daños por la violencia de ese evento climático. Fuimos realizándole reparaciones y mantenimiento, y ahora ya iniciamos las obras para construir alimentadores nuevos, modernos, con líneas compactas y cable aislado. Esa será la solución definitiva, y esperamos tenerlos funcionando en unos 5 meses”, informó el ingeniero.

temporal cipo 4

La poda preventiva de Edersa

Otro de los objetivos fundamentales del plan que anunció Edersa "será profundizar los trabajos de poda preventiva, tanto en Cipolletti como en Fernández Oro".

“En escenarios como el Valle, la poda es determinante para el servicio. No es una tarea sencilla, porque existen plantas que están en dominio público (jurisdicción de la municipalidad local) y otras en terrenos privados, donde a veces las gestiones se complejizan y los trabajos son obstaculizados. La realidad es que nuestras redes de distribución eléctrica se encuentran en sectores con mucha vegetación y cuando golpean temporales como el de ayer, lo esperado es que ocurren contingencias y cortes. Entonces, hay que trabajar para hacer más obras y más poda, y que la poda sea intensiva”, señaló Cainelli.

Por estas horas, los equipos técnicos de la distribuidora se encuentran recorriendo “las zonas críticas”, para identificar prioridades y definir el plan de acción de las próximas semanas.