La Corrida de Cipolletti suma a las mascotas: cómo inscribirse para correr con tu perro

Por segundo año consecutivo, La Corrida de Cipolletti abrirá un espacio especial para que las mascotas sean parte del evento deportivo más convocante de la ciudad. La iniciativa busca fomentar el respeto, el cuidado y la tenencia responsable , y ya tiene fecha confirmada para el lanzamiento oficial.

El próximo viernes 13 de febrero a las 10 , en el Parque Rosauer , se realizará la presentación formal y se habilitará la inscripción online para quienes quieran participar junto a sus perros en la 40° edición de La Corrida . El trámite deberá completarse a través del sitio oficial: www.cipolletti.gob.ar .

Tras la experiencia positiva del 2025, cuando cientos de familias disfrutaron del recorrido junto a sus perros en un circuito seguro de 4 kilómetros , este año el Municipio confirmó que habrá 500 cupos disponibles para mascotas .

Los perros inscriptos contarán con su pechera oficial de la histórica Corrida, un detalle que no solo suma color al evento, sino que también permite identificar a los participantes y reforzar las medidas de seguridad.

Requisitos obligatorios para participar

Desde la organización recordaron que quienes anoten a sus mascotas deberán cumplir con una serie de condiciones obligatorias:

Tener la vacuna antirrábica al día .

Llevar correa durante todo el recorrido.

Utilizar bozal , en caso de ser necesario.

Contar con la pechera oficial del evento.

El área de Zoonosis acompañará la jornada desde el inicio de la Corrida, verificando que los animales estén en condiciones de participar y velando por su bienestar y seguridad.

Campaña gratuita de vacunación antirrábica

En el marco de la iniciativa, el Municipio reforzará la campaña gratuita de vacunación antirrábica, con el siguiente cronograma:

Martes, de 8 a 11 , en el Centro de Promoción Comunitaria de Anaí Mapu (Pastor Bowdler y Chimpay).

Miércoles, de 8 a 11, en el Club San Martín (Chile y José Hernández).

La propuesta combina deporte, conciencia y participación familiar, consolidando a La Corrida como un evento que trasciende lo competitivo y apuesta a la convivencia responsable con los animales.

Para más información e inscripciones, ingresar a www.cipolletti.gob.ar.