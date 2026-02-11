Puente liberado tras dos horas de caos: qué pasó y cómo siguen las protestas

Desde las 8, los puentes colapsaron con demoras de hasta una hora por una volanteada contra la reforma laboral. Esta tarde siguen las marchas.

El Polo Obrero y ATEN, llevaron adelante una volanteada sobre el puente carretero que une Cipolletti y Neuquén.

Una nueva mañana de complicaciones marcó el pulso del tránsito entre Cipolletti y Neuquén . Desde las 8, los puentes carreteros que conectan ambas ciudades se vieron colapsados por una volanteada impulsada por organizaciones sociales y sindicales en rechazo a la reforma laboral que comenzará a debatirse esta tarde en el Congreso de la Nación.

La intervención, encabezada por el Polo Obrero y acompañada por sectores sindicales como ATEN del lado neuquino, no implicó un corte total de ruta , pero sí generó demoras que en algunos casos alcanzaron la hora para poder cruzar de una provincia a otra. La situación impactó de lleno en el horario pico, cuando miles de trabajadores y transportistas utilizan diariamente esa conexión del Alto Valle.

El escenario fue el habitual en jornadas de protesta sobre uno de los principales accesos interprovinciales: extensas filas de vehículos, bocinazos, conductores molestos y colectivos avanzando a paso de hombre. La circulación se volvió extremadamente lenta mientras militantes distribuían panfletos e informaban a los automovilistas sobre los puntos centrales de la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional.

La acción comenzó a las 8 y se desarrolló hasta las 10, entregando volantes sobre la reforma laboral que comienza a discutirse en el Congreso Nacional.

La presencia de efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina fue visible desde temprano. Ambas fuerzas se apostaron en el lugar para garantizar la libre circulación y evitar que la protesta derivara en un corte total del tránsito.

Cerca de las 10, tras aproximadamente dos horas de actividad, las organizaciones se retiraron del puente para preparar la movilización convocada para la tarde en la ciudad de Neuquén. Con su desconcentración, el tránsito comenzó a normalizarse paulatinamente.

ECP REFORMA LABORAL (62) Durante las dos horas de volanteada, quienes intentaron cruzar el puente, registraron demoras de hasta una hora. Estefania Petrella

“Estamos informando a la comunidad”

En diálogo con LM Cipolletti, César Parra, dirigente del Polo Obrero, explicó el objetivo de la actividad. “Estamos volanteando, informando a la comunidad. ¿En qué consiste la reforma? ¿Cuáles son los alcances? Le estamos diciendo al trabajador que está en contra de la reforma que se sume hoy a la movilización”, sostuvo.

Parra fue más allá y cuestionó el tratamiento del proyecto en el Congreso. “Queremos decirle a la comunidad que hay un pacto entre la casta sindical y Milei porque quieren dejar pasar la reforma también con los gobernadores”, afirmó.

El dirigente rechazó el argumento oficial que vincula la flexibilización con la generación de empleo. “Hemos tenido tres reformas laborales en la historia de este país que terminaron con la desocupación del 20% en 2001. Hace un año se eliminaron las multas por trabajo en negro. ¿Se crearon empleos? No. Se perdieron 300 mil puestos de trabajo”, aseguró.

Según su visión, “una reforma laboral que afecta derechos jamás genera empleo” y atribuyó la crisis laboral actual a un contexto económico recesivo, con salarios que no alcanzan y caída del consumo. “Desde abajo podemos imponer, sobre la base de un plan de lucha, derrotar este plan”, enfatizó.

ECP REFORMA LABORAL (21) Las organizaciones políticas y sindicales rechazan por completo la reforma laboral. Estefania Petrella

Paro activo y críticas a las conducciones sindicales

Desde el sector docente, Fernanda Vargas, secretaria de ATEN Plottier, explicó que la seccional participó de la actividad en el marco de un paro provincial. “Estamos realizando un paro activo en esta volanteada en el puente carretero. También vamos a movilizarnos junto a otros trabajadores y organizaciones porque creemos que es la forma de ponerle un freno a toda la política de ajuste y represión del Gobierno Nacional”, expresó.

Vargas también cuestionó la postura de las centrales sindicales nacionales. “Creemos que los sindicatos deberían estar convocando asambleas en todo el país. La CGT convoca a movilizar, pero sin paro. Eso es un claro mensaje para las patronales y para los gobiernos de seguir negociando punto por punto la reforma, lo cual nosotros rechazamos de plano”, sostuvo.

Para la dirigente docente, la reforma “retrocede más de 100 años en conquistas” y pone en riesgo derechos básicos como la negociación colectiva, el derecho a huelga y las condiciones salariales. “Quieren cambiar la relación de fuerzas y convertir a los trabajadores en esclavos de las patronales”, afirmó.

ECP REFORMA LABORAL (24) Gendarmería Nacional y la Policía Federal, garantizaron la libre circulación entre los puentes. Estefania Petrella

Movilizaciones en el Alto Valle

Tras la volanteada matutina, la jornada de protesta continuará por la tarde. En Cipolletti, la concentración está prevista para las 18 en la Plaza San Martín, con convocatoria de gremios como SITRAJUR.

En Río Negro, también se esperan movilizaciones en General Roca, Viedma y Bariloche, con adhesiones de ATE, CTA, Unter y ASSPUR, entre otros sectores. En Neuquén capital, las organizaciones sociales y sindicales confluirán en una marcha unificada desde las 15.