Operativo sorpresa: un llamado anónimo terminó con un kiosco narco

Una denuncia realizada al 0800-DROGAS inició el operativo en una vivienda de Río Colorado. Los agentes encontraron dosis de cocaína, marihuana fraccionada, balanzas digitales y celulares.

Una denuncia anónima realizada al 0800-DROGAS permitió desbaratar un kiosco narco en Río Colorado , tras un allanamiento encabezado por la División Toxicomanía de Lamarque con apoyo del grupo especial COER. En el procedimiento se secuestraron más de 20 envoltorios con cocaína , marihuana fraccionada , balanzas digitales y teléfonos celulares vinculados a la presunta comercialización de estupefacientes.

La investigación se extendió durante un mes y se inició a partir del llamado confidencial a la línea 0800-DROGAS habilitada por el Gobierno de Río Negro. A partir de esa información, los efectivos reunieron datos sobre movimientos compatibles con venta al menudeo en una vivienda ubicada sobre calle Caseros al 1100 , donde residía un hombre de 48 años y su hijo.

Con los elementos recolectados, la Justicia Federal autorizó el allanamiento del inmueble señalado. Durante el operativo, el personal policial encontró cocaína distribuida en pequeñas dosis listas para la venta y marihuana acondicionada en envoltorios de nylon, preparada para su distribución.

COCAINA Durante el operativo, el personal policial encontró cocaína distribuida en pequeñas dosis listas para la venta.

Además, se incautaron balanzas de precisión y teléfonos celulares que, según fuentes vinculadas a la pesquisa, refuerzan la hipótesis de un esquema organizado de expendio. El material secuestrado quedó a disposición de la causa que se tramita por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron que la intervención fue posible gracias a la colaboración ciudadana y remarcaron la importancia de utilizar el canal 0800-DROGAS para aportar información de manera anónima. Ese mecanismo permitió orientar las tareas de inteligencia y avanzar con medidas judiciales concretas para desarmar un punto de venta de estupefacientes y garantizar la seguridad en Río Colorado.

Un llamado anónimo desbarató dos kioscos narco y una mega plantación de marihuana

Un operativo de la Policía de Río Negro permitió desarticular dos kioscos narcos y una red delictiva dedicada al cultivo y comercialización de marihuana en diferentes localidades del Alto Valle. La intervención iniciada a partir de una denuncia anónima, se realizó en dos viviendas de Sargento Vidal y General Roca, además se descubrió la plantación de más de 70 plantas en una chacra de Campo Grande.

El procedimiento se desplegó durante la mañana, a partir de la autorización de la Justicia Federal para realizar una serie de allanamientos simultáneos en las tres localidades del Valle. La investigación llevaba dos meses de trabajo silencioso y coordinado, orientado a desarticular la cadena completa de producción y venta minorista de estupefacientes.

Plantacion marihuana El allanamiento en una vivienda rural de Campo Grande descubrió un cultivo de grandes dimensiones con 70 plantas de marihuana, algunas de ellas con una altura que superaba los cuatro metros.

Desbarataron dos puntos de venta de estupefacientes

Los allanamientos se realizaron en dos viviendas utilizadas como puntos de venta, una en Sargento Vidal y otra en General Roca. En ambos domicilios se secuestró marihuana fraccionada, balanzas de precisión, teléfonos celulares y una importante suma de dinero, tanto en pesos como dólares.

La investigación logró detectar un dato clave con el hallazgo de la plantación que abastecería a los dos kioskos narcos. El allanamiento en una vivienda de la zona rural de Campo Grande descubrió un cultivo de cannabis con fines claramente comerciales. Los efectivos encontraron más de 70 de plantas de cannabis sativa, algunas de ellas tenían una altura que superaban los cuatro metros y con un avanzado estado de floración.

Una producción de grandes dimensiones de marihuana

El predio contaba con un sistema de riego propio y estaba preparado para sostener el cultivo durante varios meses, lo que permitió establecer que no se trataba de una actividad ocasional, sino de una producción planificada.

marihuana kiosko narco El allanamiento descubrió 70 plantas de marihuana con una altura de 4 metros.

Además, en el interior de la vivienda de la misma chacra se encontraron plantas en proceso de secado, listas para ser fraccionadas y distribuidas en el Alto Valle. Este elemento reforzó la hipótesis de un circuito de comercialización que comenzaba con el cultivo y finalizaba con la venta directa al consumidor a través de los kioscos narcos allanados.

Dos hombres imputados por venta de estupefacientes

Como resultado del procedimiento, dos hombres mayores de edad quedaron imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes y a disposición de la Justicia Federal. Si bien no se difundieron identidades, se confirmó que ambos estaban directamente vinculados a los inmuebles allanados y a la actividad investigada.

Tiros y marihuana Roca Foto ilustrativa.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 0800 DROGAS, del Gobierno de Río Negro, una herramienta clave que permite a la comunidad colaborar de manera segura en la lucha contra el narcotráfico. A partir de ese dato, se puso en marcha una investigación que demandó cerca de dos meses de tareas de campo, seguimientos y uso de tecnología para confirmar la existencia de la plantación y su conexión con los puntos de venta.

El operativo contó con la participación de personal de la División Toxicomanía, perros detectores de estupefacientes y grupos tácticos del COER para llevar adelante los allanamientos y detenciones correspondientes.