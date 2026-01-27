Estaba prófugo en General Roca y lo encontraron escondido en la Isla Jordán

La Brigada Rural confirmó la detención de un hombre que tenía pedido de captura en General Roca. Lo trasladaron a la comisaría local.

El operativo fue realizado por la Brigada Rural junto a la División Montada de Cipolletti.

Este martes, la Policía de Río Negro confirmó la detención de un hombre que estaba prófugo en General Roca . El sospechoso fue encontrado en la Isla Jordán de Cipolletti y rápidamente lo trasladaron a la Comisaría Cuarta.

Según informaron, el operativo fue llevado a cabo por la Brigada Rural junto a la División Montada de Cipolletti . En conjunto, detallaron que "se detuvo a un joven sobre el que pesaba una orden de averiguación de paradero".

El procedimiento fue llevado a cabo este lunes durante la tarde en la Isla Jordán. El hombre poseía una orden de averiguación emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 10 de General Roca.

Lo buscaban en General Roca y apareció en Cipolletti

Según detallaron, los efectivos se encontraban realizando tareas en la zona y llevaron a cabo la identificación de un individuo de 23 años. Al corroborar su identidad en el sistema, confirmaron que "tenía vigente una averiguación de paradero emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 10 de General Roca".

detenido cipolletti

Ante esta situación, fue detenido rápidamente y trasladado a la Comisaría 4° para continuar con las diligencias correspondientes.

Estaba prófugo en Ushuaia y lo atraparon en Cipolletti: el llamado clave

Este lunes, otro caso similar se registró en la ciudad. Un hombre fue detenido en Cipolletti por ocasionar disturbios y supuestos destrozos en la calle Alem. Al ser alertado el personal policial, el sujeto fue detenido, pero lo que llamó la atención fue que al constatar su identidad, se informó que tenía pedido de captura en Ushuaia.

Según informaron, el incidente ocurrió en la madrugada de este lunes y el operativo fue llevado a cabo por la Comisaría Cuarta de la ciudad.

A partir de un llamado clave de un vecino, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de un hombre ocasionando posibles daños a vehículos estacionados en la zona de calle Alem, entre Pasaje Penna y calle Rawson.

Rápidamente, un móvil se dirigió al lugar y logró localizar al individuo en una plazoleta cercana, por lo que comenzaron el operativo de identificación. Desde la unidad policial confirmaron que al realizar la consulta a través de los sistemas de base de datos, "se constató que el mismo registraba pedido de averiguación de paradero y captura vigente, emitido por el Tribunal de Juicio de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en el marco de una causa por lesiones graves", informaron.