Rionegrino extraditado a Estados Unidos: el antecedente en el Aeropuerto de Neuquén que lo complica

Un hombre oriundo de General Roca integra la lista de 37 sospechosos de delitos graves que México envió a Estados Unidos. Otro caso similar ocurrió en la región.

El rionegrino había sido capturado en noviembre por presuntas estafas y vínculos narco en México. Foto: (SSPC)

Esta semana, México envió a Estados Unidos a 37 acusados por delitos graves como trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas y lavado de dinero de los carteles narco. Hay un rionegrino que fue extraditado luego de ser capturado en noviembre por presuntas estafas y vínculos narco en México.

Se trata de Manuel Ignacio Correa, quien era conocido en México como "El Argentino". El oriundo de General Roca estaba sospechado de crear empresas para lavado de dinero con vínculos con redes de narcotráfico. Fue detenido en los últimos días de noviembre y también poseía denuncias por presuntas estafas reiteradas, delito que también se le atribuía en el Alto Valle.

Según se conoció, la detención se registró en las afueras del centro del Distrito Federal de México , tras una intensa persecución policial en la que hubo un tiroteo, y que generó momentos de tensión en la vía pública. Fue el final de un sinfín de acusaciones, tanto en Argentina como en México, que ahora se agravó por la extradición a Estados Unidos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un rionegrino es extraditado a Estados Unidos por delitos graves.

El anterior caso de un rionegrino extraditado en Estados Unidos

A principios de noviembre de 2025, el empresario argentino Fred Machado fue extraditado hacia Estados Unidos, donde se enfrentará a cargos por narcotráfico, lavado de activos y estafa. El rionegrino se encontraba en prisión domiciliaria en Viedma.

El acusado partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de la aerolínea United Airlines, con destino final a Houston, Texas.

Cabe recordar que Machado se encontraba bajo prisión domiciliaria desde 2021, pero su situación cambió el 8 de octubre, cuando se revocó la medida tras detectarse irregularidades en su conducta. En un primer momento estuvo en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA) en Viedma y luego fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Buenos Aires.

Su detención se dio en el Aeropuerto de Neuquén, a partir de una orden de Interpol emitida por la justicia de Estados Unidos, donde se lo acusa de lidera una red internacional de empresas que eran utilizada para lavar dinero del narcotráfico y defraudar a inversores.

El juez federal Gustavo Villanueva atribuyó al detenido el incumplimiento del monitoreo electrónico, ya que se le descubrieron cortes y alteraciones en la tobillera, así como comunicaciones no autorizadas con personas vinculadas a la causa. Además, se le imputó el ocultamiento y manipulación de documentos, junto con el envío de mensajes intimidatorios, la presión a testigos. También se registraron entradas y salidas irregulares de la vivienda donde cumplía el arresto domiciliario.

El procedimiento fue respaldado por la Corte Suprema de la Nación el 14 de octubre, al ratificar el fallo del juez Villanueva que autorizó la puesta a disposición de la justicia estadounidense.