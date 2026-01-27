Quién es el rionegrino extraditado a Estados Unidos y puede ir 20 años preso

Un rionegrino integra la lista de 37 sospechosos de delitos graves que México envió a Estados Unidos. Sospechan que tiene vínculos con el narcotráfico.

México envió a Estados Unidos 37 acusados por delitos como la trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas y lavado de dinero de los carteles narco. Hay un rionegrino extraditado, quien fue capturado en noviembre por presuntas estafas y vínculos narco en México. La Justicia de EE. UU. no confirmó los cargos que se le imputan.

Manuel Ignacio Correa era conocido en México como "El Argentino" y estaba sospechado de crear empresas para lavado de dinero con vínculos con redes de narcotráfico. Lo apresaron en los últimos días de noviembre y también acumulaba denuncias po r presuntas estafas reiteradas, delito que también se le atribuía en el Alto Valle , de donde es oriundo.

La detención se produjo en las afueras del centro del Distrito Federal de México , tras una intensa persecución policial que incluyó disparos, y que generó momentos de tensión en la vía pública. Fue el final de un sinfín de acusaciones, tanto en Argentina como en México, que ahora se agravó por la extradición a Estados Unidos.

preso-esposadojpg.webp Un rionegrino preso desde noviembre en México fue extraditado a Estados Unidos por posibles vínculos con el narcotráfico.

Correa habría protagonizado en los últimos años una serie de estafas de alto monto. Según las víctimas, se presentaba como empleado de la cadena Televisa, una de las empresas de televisión más importantes de ese país. Utilizaba documentación y contactos falsos para ganarse la confianza de empresarios locales y turistas, a quienes ofrecía supuestos negocios vinculados a producción audiovisual, eventos y criptomonedas.

En General Roca, su ciudad, empresarios locales habían denunciado maniobras similares, la mayoría de ellas asociadas a inversiones en criptoactivos y movimientos financieros que nunca se concretaron o cuyos fondos desaparecieron, según informó el sitio Todo Roca cuando fue detenido.

La investigación en contra de Correa, sin embargo, no está centrada en las presuntas estafas ya que Estados Unidos pidió su extradición por un delito federal. El roquense estaría vinculado a una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes desde Colombia hacia Estados Unidos, utilizando México como punto intermedio para el lavado del dinero.

La investigación sugiere que Correa participaría en el flujo y blanqueo de capitales, valiéndose de empresas pantalla y del movimiento constante de criptomonedas. Este punto es considerado clave para determinar el alcance de la red financiera bajo investigación.

La extradición por vínculos con el narcotráfico

Correa permaneció detenido a disposición de la Justicia mexicana desde noviembre, pero al llegar el pedido de extradición fue incluido en el grupo de presuntos delincuentes enviados a Estados Unidos.

Hasta el momento se desconocen los cargos que enfrentará el roquense en EE. UU., pero se informó que fue enviado al Distrito Este de Kentucky y que la condena por los delitos que se le imputarán es de hasta 20 años de cárcel.

El proceso de extradición fue el más importante en la historia de México y Estados Unidos. Entre los extraditados hay presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, los grupos armados que controlan el narcotráfico de drogas desde México.

Correa fue el segundo rionegrino extraditado a Estados Unidos en los últimos meses tras el resonante caso de Fred Machado. El empresario de Viedma está implicado en una presunta red de lavado de activos y su caso cobró notoriedad por su estrecho vínculo con dirigentes políticos como José Luis Espert, a quien apoyó económicamente cuando irrumpió en la escena política.