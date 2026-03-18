Lo acusaron de chocar una costosa moto robada en Cipolletti, pero no se lo pudieron probar

Es una BMW denunciada por hurto. Un año después chocó en Villa Manzano y el conductor escapó. La Policía detuvo a un sospechoso, que logró zafar.

La moto BMW había sido robada en Cipolletti, y apareció un año después chocada en Villa Manzano.

Un hombre fue a juicio acusado de haber tenido en su poder una lujosa moto que habían robada en Cipolletti . Sin embargo, las pruebas reunidas no fueron suficientes para condenarlo y resultó sobreseído.

El rodado, una BMW modelo GS G310 con alto valor en el mercado, registraba un pedido de secuestro desde el 17 de diciembre de 2024, luego que su dueño denunciara en la Comisaría 4ta que se la habían hurtado.

Poco más de un año después , el 6 de enero de 2025, apareció involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial 65, en proximidades al ingreso a Villa Manzano .

Choque, fuga y captura

Según la acusación fiscal, la moto chocó contra la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux que circulaba en su misma dirección, y su conductor la dejó tirada y escapó en otra moto que lo acompañaba.

Pero un efectivo de la BMA (Brigada Motorizada Apoyo) pudo reconocer al motociclista, identificado como Facundo Leonel Fuentes, quien fue capturado pocos después, informó en aquel momento la Policía.

Fuentes fue imputado por “encubrimiento por receptación sospechosa agravado por el ánimo de lucro”, dado que se sospechó que había recibido el vehículo “pudiendo sospechar que provenía de un delito".

Villa Manzano.jpg Guardia intentó robar en tres comercios de la calle Florentino Ameghino, paralela a la Ruta 69. Acordó una pena de condición condicional y pautas de conducta, que incluyó irse de Villa Manzano. Google

Sin embargo, la investigación no logró los resultados esperados y así quedó de relieve en la audiencia efectuada el 9 de febrero último, cuando el fiscal Adjunto Gabriel Lamas solicitó el sobreseimiento del acusado por “expresas instrucciones” de la Fiscal del caso.

Lamas informó que tras analizar las evidencias colectadas en la pesquisa concluyeron que eran insuficientes para avanzar hacia la instancia del juicio. Precisó que tanto del acta de procedimiento policial como del informe del sargento que intervino en la diligencia no pudo acreditarse que quien conducía la moto robada fuera Fuentes.

Agregó que en base a la información recabada no pudieron corroborar que fuera quien efectivamente condujera la moto, por lo que surgió una “duda razonable que no permite tener por acreditado que la haya recibido tal y como reza la acusación”.

ECP TRIBUNALES (1) Estefania Petrella

Los defensores particulares del imputado, Hertzriken Velasco y Hertzriken Catena, no formularon objeciones a lo requerido por el Fiscal, y acompañaron el pedido de sobreseimiento.

La jueza Rita Lucía aceptó lo planteado por la Fiscalía y la Defensa y dictó el sobreseimiento del hombre. Sostuvo que era la resolución que correspondía tomar, dado “la falta de confrontación de las partes y los argumentos expuestos para su justificación”.

Límite del sistema acusatorio

Explicó que “no habiendo razón plausible para desatender tal decisión que ha tomado en el marco de sus facultades no hay posibilidad de avanzar en la acusación del imputado”.

En tanto que aclaró que debe resolver en esa línea porque “el sistema acusatorio que nos rige limita la actuación jurisdiccional a lo estrictamente peticionado por las partes y realizado el control de legalidad se advierte cumplido ese extremo”.

En el fallo declaró, siguiendo instrucciones marcadas en el Código Penal, que el proceso “no afecta el buen nombre y honor” que pudiera gozar el acusado.