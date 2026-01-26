Estaba prófugo en Ushuaia y lo atraparon en Cipolletti: el llamado clave

El sospechoso fue aprehendido esta madrugada por intentar generar daños en vehículos sobre la calle Alem. Lo buscaban en Tierra del Fuego.

En las primeras horas de este lunes, un hombre fue detenido en Cipolletti por ocasionar disturbios y supuestos destrozos en la calle Alem. Al ser alertado el personal policial, el sujeto fue detenido, pero lo que llamó la atención fue que al constatar su identidad, se informó que tenía pedido de captura en Ushuaia.

Según informaron, el incidente ocurrió en la madrugada de este lunes y el operativo fue llevado a cabo por la Comisaría Cuarta de la ciudad.

A partir de un llamado clave de un vecino, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de un hombre ocasionando posibles daños a vehículos estacionados en la zona de calle Alem , entre Pasaje Penna y calle Rawson.

Rápidamente, un móvil se dirigió al lugar y logró localizar al individuo en una plazoleta cercana, por lo que comenzaron el operativo de identificación. Desde la unidad policial confirmaron que al realizar la consulta a través de los sistemas de base de datos, "se constató que el mismo registraba pedido de averiguación de paradero y captura vigente, emitido por el Tribunal de Juicio de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en el marco de una causa por lesiones graves", informaron.

En ese contexto, se llevó a cabo el traslado del sujeto a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes y dar cumplimiento a las disposiciones judiciales vigentes.

Si bien el detenido planteó que tenía comunicaciones en las que indicaría una revocación de la medida, no se logró corroborar esta información al momento de la intervención.

Además, informaron que el personal policial realizó un relevamiento preventivo en el sector y no constató daños en vehículos ni en bienes públicos.

