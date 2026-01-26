Alcoholizados al volante chocaron una camioneta y se fugaron: fueron detenidos tras una persecución

Luego de intentar escapar, fueron detenidos por personal de la Comisaría 4°. El conductor tenía 2.60 g/L.

Un nuevo caso de alcohol al volante fue registrado este fin de semana en Cipolletti . Dos personas que se trasladaban a alta velocidad por la ciudad, chocaron contra una camioneta e intentaron escapar. Tras una breve persecución, fueron detenidos y el conductor sorprendió con su alta graduación de alcohol en sangre.

El incidente ocurrió este domingo, pasadas las 20 horas en calle Estado de Israel y Ruta 22 . A bordo de un auto marca Renault Clío, impactaron contra una camioneta y se dieron a la fuga.

Luego de un alerta policial, uniformados de la Comisaría 4° y Cuerpo de Seguridad Vial de la Caminera llevaron a cabo una breve persecución para atraparlos.

Manejaban alcoholizados y fueron detenidos

Los ocupantes del Clio fueron detenidos en calles Lisandro de La Torre y Dr. A. Palacios. Allí, se llevó a cabo el procedimiento que sorprendió a los uniformados por la alta graduación alcohólica del conductor de 34 años.

El personal de Seguridad Vial realizó el test de alcoholemia al conductor del rodado, "dado que poseía fuerte aliento etílico", comentaron. El resultado fue positivo con una graduación de 2.60 g/L, además de que carecía de la documentación básica del auto.

Luego del procedimiento, el personal policial procedió al traslado del vehículo hasta la sede de la Unidad 4ta procediendo al secuestro y a la demora de los ocupantes.

Lo investigaban por un ataque a balazos y le encontraron un bosque de marihuana

Un joven de 19 años quedó en el centro de una investigación por un ataque a balazos contra una vivienda ubicada en la zona norte de la General Roca, que dejó una chica herida, aunque su vida no está en peligro.

Poco después la policía allanó su casa, y además de secuestrarle un arma cargada y más balas, también encontraron una enorme plantación de marihuana que crecía en el patio del inmueble, con ejemplares que alcanzaban los dos metros de altura.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo, luego de que dos hombres a bordo de una moto dispararan hacia el frente de una vivienda ubicada en la calle Defensa al 3000. Uno de los balazos dio en la pierna derecha de una joven de 19 años, que fue trasladada de urgencia al hospital local para recibir atención médica.

El operativo dio como resultado el secuestro de un revólver calibre 38 con seis cartuchos y otros nueve adicionales.

Pero además en la requisa descubrieron cerca de 30 plantas de marihuana algunas de gran tamaño, las que quedaron bajo resguardo del personal de Toxicomanía y el Gabinete de Criminalística, que efectuó las pericias de rigor.