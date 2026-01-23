Borrachos al volante: los sorpresivos controles que acorralan a los conductores

La Municipalidad de Cipolletti llevó adelante controles de tránsito espontáneos en plazas como El Arroba, Montelpare y del Barrio El Manzanar. También se secuestró un vehículo con prenda de Neuquén.

El control de tránsito identificó a un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol.

La Municipalidad de Cipolletti intensificó los controles de tránsito nocturnos con un operativo que se desplegó en el día de ayer jueves a partir de las 22.00 y se extendió hasta las 4 de la madrugada, que incluyó tareas de prevención vehicular y barrial en puntos estratégicos de la ciudad. El procedimiento fue encabezado por Tránsito Municipal , con apoyo de efectivos de la BMA , y se desarrolló en Plaza Montelpare , conocida como El Arroba , y en el sector de Plaza del Manzanar .

Durante el dispositivo, alrededor de las 0.40 , el personal identificó a un joven de 22 años que circulaba en una camioneta por inmediaciones de calle Las Acacias . El conductor no contaba con la documentación obligatoria y, luego ser sometido a un test de alcoholemia , el resultado arrojó 1,16 gramos de alcohol por litro de sangre , superando ampliamente el límite permitido.

Ante esta situación, se llevó adelante el secuestro del vehículo , con intervención directa del área municipal correspondiente. El accionar formó parte de las tareas de prevención que se sostienen en distintos barrios durante la madrugada, con el objetivo de reducir riesgos viales y reforzar la seguridad urbana.

Como saldo total del operativo, las autoridades informaron el secuestro de dos vehículos y dos motocicletas, por la falta de documentación respaldatoria como el carnet de conducir, el seguro obligatorio y la cédula azul del vehículo. También se labraron infracciones por la falta de condiciones de los rodados como ópticas rotas y conducción temeraria.

Retienen con pedido de secuestro en Neuquén

Durante un control vehicular que se llevó adelante el miércoles sobre la vía que conecta Neuquén y Cipolletti, el personal del Cuerpo de Seguridad Vial detectó a un automóvil que circulaba sin chapas patentes. Al verificar los datos en los sistemas SIFCOP y DNRPA, se confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente.

Tras un seguimiento controlado, el vehículo fue interceptado en la intersección de Avenida Pacheco y Avellaneda. En el lugar se identificará a la conductora, una mujer de 34 años, domiciliada en Neuquén capital, y se corroboró que el pedido de secuestro obedecía a una ejecución prendaria, requerida por el Juzgado de Juicios Ejecutivos N°3. El procedimiento finalizará con el secuestro del automóvil, junto a la llave de ignición y la cédula vehicular.

La Muni salió con todo a controlar autos, caños de escape, conductores borrachos y trapitos

El municipio de Cipolletti informó que implementó controles sorpresivos tanto diurnos como nocturnos en distintos puntos de la ciudad con el fin de controlar la tranquilidad pública. Los controles permitieron el secuestro de motocicletas con modificación en los caños de escapes y vehículos con documentación irregular. También se detectó a un conductor alcoholizado y se controló la actividad de los "trapitos".

Los operativos son efectuados por personal de la Dirección de Comercio perteneciente a la Secretaría de Fiscalización, y cuentan con el apoyo de efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la Policía provincial.

Operativo trapito El operativo realizó una intervención para controlar la actividad irregular de los "trapitos".

Se destacó que las intervenciones se llevaron a cabo en forma aleatoria durante la tarde-noche del miércoles y continuaron durante la noche y la madrugada de este jueves, “reforzando la presencia en calles y sectores de mayor circulación”, se destacó.

También se realizaron acciones específicas contra motocicletas con caños de escape libres, que generan ruidos molestos y están prohibidos. En uno de los casos, la BMA realizó un seguimiento, detuvo al motociclista y lo trasladó nuevamente hasta el control de tránsito para que intervengan las autoridades municipales. En este caso una moto retenida y el escape secuestrado.