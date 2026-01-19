Intentó robar una camioneta: vecinos lo atraparon y le dieron una violenta golpiza

Luego de intentar robarle la camioneta a una mujer, el esposo junto a otros vecinos lo atraparon hasta que llegó la policía.

Esta tarde, un nuevo hecho de inseguridad generó conmoción en el Alto Valle. En este caso, un hombre intentó robar un vehículo pero fue neutralizado por un grupo de vecinos hasta que llegó la policía. Personal de la Comisaría 7° llevó a cabo el operativo y detuvo al hombre para iniciar las diligencias correspondientes.

Según detallaron, todo comenzó cerca de las 19 horas en avenida Rivadavia al 500 en Cinco Saltos, una pareja se encontraba realizando tareas de reparto con su camioneta. El conductor estacionó el vehículo marca Renault Kangoo y bajó a entregar un paquete en una vivienda , pero en ese momento, un delincuente quiso llevarse la camioneta estando su pareja y dos menores dentro del rodado.

Según relató la mujer al personal policial, ingresó de manera brusca un hombre y le gritó "bajate, dale que me llevo el auto. Bajá a los nenes, dale que tengo un arma ". En ese instante, la víctima inició un leve forcejeo con el sujeto gritando y pidiendo ayuda. Al escuchar los gritos, su marido volvió rápidamente al vehículo y cuando el ladrón intentaba escapar le cerró la puerta en la cabeza para iniciar una pelea cuerpo a cuerpo, hasta que aparecieron vecinos que circulaban por el lugar para ayudarlo.

Lo agarraron entre los vecinos antes de que llegue la policía

Al momento del arribo del personal policial los vecinos lo tenían retenido en el piso ensangrentado. Según detallaron los efectivos, "dos personas tenían reducido en el suelo a un hombre, el cual se lo notaba con manchas con goteo sobre la vereda". El detenido es un hombre 38 años.

En ese momento, se informó al fiscal sobre la aprehensión del mismo, por el delito de "tentativa de hurto de vehículo dejado en la vía pública, en grado de flagrancia".

Hacían delivery de droga en una moto robada y fueron detenidos

Este fin de semana, Policía de Río Negro confirmó la detención de dos jóvenes que llevaban a cabo la venta de droga a bordo de una moto robada. Luego de un operativo policial, ambos fueron detenidos y se confirmó que el rodado en el que circulaban era robado.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde este sábado, cuando efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo patrullaban de manera habitual la zona céntrica de Bariloche. En ese contexto, los uniformados observaron en la calle España al 500, a dos jóvenes que circulaban en una moto en contramano y sin casco.