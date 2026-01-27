Sufrió 20 años de violencia y el abuso de su hija: tendrá una millonaria reparación histórica

La jueza tuvo en cuenta que el hombre no respondió la demanda ni asistió a las audiencias. La demanda se inició tras la condena al marido por abuso sexual que sufrió la hija del matrimonio.

La mujer inició una demanda civil para exigir una reparación por la violencia sufrida durante los años de matrimonio.

Una relación marcada por la violencia de género y el machismo que se extendió por veinte años y tuvo cuatro hijos , a partir de la condena penal del hombre por abuso sexual , la Justicia reconoció el derecho a una reparación histórica en un caso de violencia estructural que dejó secuelas profundas y persistentes en la mujer y en su hija . El caso que marcó un precedente tuvo lugar en Choele Choel.

El fallo se apoyó en el extenso historial de violencia psicológica , económica y simbólica , ejercida a lo largo de veinte años de matrimonio. Durante ese tiempo, la relación estuvo marcada por el control y las ideas rígidas sobre el rol de la mujer .

La esposa no podía realizar otras actividades que no estuvieran relacionadas con las tareas domésticas y la crianza de los hijos . Tampoco tenía permitido hablar con otras personas y participar en actividades fuera del hogar, lo que constituye un dominio extremo hacia la mujer y le impidió desarrollarse de manera autónoma en su vida personal, social y laboral.

Una vida marcada por el control y aislamiento

Cuando intentó separarse, el control se profundizó a través del poder económico, ya que los bienes estaban a nombre del agresor y la presionaba con la idea de que no podría sostener a la familia por sus propios medios. La insostenible situación se agravó tras un hecho traumático que involucró a la hija de ambos.

La condena por violencia sexual motivó la denuncia civil

El hombre abusó sexualmente de su hija y fue condenado por abuso sexual. Actualmente, el hombre cumple una pena de prisión por este hecho. A partir de ese antecedente, la mujer y la hija –ahora mayor de edad- iniciaron una denuncia civil para buscar una reparación económica por los daños psicológicos y los perjuicios que les provocó convivir con esos niveles de violencia.

El fuero civil de Choele Choel hizo lugar a la demanda, que fue acompañada de diversas pruebas, entre ellas la sentencia penal condenatoria, las pericias psicológicas de la madre y la hija, diversos testimonios e informes policiales. Los informes acreditaron daños psíquicos profundos y persistentes en ambas víctimas.

Los efectos de la violencia de género en la vida de las mujeres

“Teniendo presente el respaldo científico, y siendo que ello no ha sido cuestionado, haré lugar al rubro solicitado, en tanto se encuentra acreditado el estado emocional y psicológico, la afectación en la psiquis de cada una y cómo ello ha provocado cambios en su personalidad”, argumentó la jueza.

La sentencia encuadró el caso como violencia de género, específicamente como una grave afectación a la integridad sexual, conforme a la Ley 26.485, la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, todas con jerarquía constitucional.

La jueza remarcó que la ley nacional autoriza expresamente el ejercicio de la acción resarcitoria, estableciendo que “la parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios ocasionados”.

El hombre no respondió la demanda ni asistió a las audiencias

La magistrada también valoró la falta total de participación del hombre en el proceso civil, ya que no contestó la demanda ni asistió a las audiencias. Lo que refleja un marcado desinterés por el estado de bienestar de su familia.

Finalmente, la jueza reconoció un daño moral grave y persistente, con efectos concretos en sus vidas personales, vínculos familiares y sociales. Consideró especialmente las consecuencias concretas en la vida de la mujer, quien debió atravesar la disolución del proyecto familiar, la denuncia penal, la exposición pública, el rechazo de su familia política y la carga de criar sola a cuatro hijos.

Por esta razón, se determinó que el hombre realice una millonaria reparación económica considerada histórica, como reconocimiento de los daños graves que sufrió la mujer durante sus años de matrimonio y las consecuencias que padece su hija por la violencia en su crianza.