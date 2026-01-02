Dos acusados por abuso sexual, amenazas e intento de femicidio

Uno de los hombres está sospechado de ser el autor de las lesiones y el abuso sexual, mientras que al otro lo investigan por encubrimiento.

La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a dos hombres por un intento de varios delitos contra una mujer . La víctima fue privada de su libertad de manera violenta, abuso sexual agravado, amenazas y un intento de femicidio.

Uno de los hombres, de 22 años, fue acusado por todos los delitos y quedó detenido cumpliendo prisión preventiva. Mientras que el otro quedó imputado por encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil . A este hombre se le colocó un dispositivo electrónico (tobillera GPS) y se le impuso una prohibición de acercamiento hacia la víctima.

Según la acusación fiscal , los hechos ocurrieron entre las 12 y las 18 del 30 de diciembre, en una vivienda ubicada en la zona de chacras de Lamarque , cuando el hombre citó a su ex pareja y durante ese lapso de tiempo la amenazó de muerte con un arma que sería del otro imputado, abusó sexualmente de ella, la golpeó en reiteradas oportunidades y la mantuvo cautiva.

En un momento, la mujer habría intentado huir, habría llamado al dueño del lugar –el otro imputado- y éste no la habría socorrido. Es más, se habría quedado afuera de la propiedad mientras todo lo demás sucedía.

intento femicidio choele choel (1)

Tal como describió el equipo fiscal, cuentan entre la evidencia con las videograbaciones de las cámaras de seguridad de esa casa que fueron secuestradas con autorización judicial, con la denuncia penal de la mujer víctima, el preventivo de la Comisaría 17° de Lamarque, la copia de la medida en el marco de la Ley 3040 vigente desde agosto.

Se mencionó además el informe médico forense que certificó las múltiples heridas en todo el cuerpo de la víctima, como también la intervención del Cuerpo de Investigación Judicial respecto del allanamiento realizado en la casa donde sucedieron los hechos, la intervención del Gabinete de Criminalística.

El juez de Garantías interviniente resolvió que la etapa penal preparatoria de investigación sea de cuatro meses, la prisión preventiva del autor de los delitos de “tentativa de femicidio agravado por ser perpetrado contra una ex pareja, privación ilegitima de la libertad agravada por la utilización de violencia y por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, amenazas y coacción agravada por el uso de armas, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, lesiones leves calificadas por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer y por resultar esta su ex pareja en el marco de violencia de género y desobediencia a una orden judicial, todo en concurso real”, sea de dos meses.

Mientras que el otro hombre quedó imputado por “encubrimiento agravado por resultar de un delito especialmente grave y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real y en carácter de autor”.