Preocupación por inminente cierre de la sucursal de reconocido Banco en ciudad rionegrina

La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio manifestó en las últimas horas su preocupación ante las comunicaciones de inminente cierre de la Sucursal del Banco MACRO de Choele Choel , una triste noticia que inquieta y afecta directa o indirectamente a muchos vecinos de la zona.

En un comunicado emitido recientemente por dicha institución, se advierte el enorme perjuicio que traerá aparejado para esa ciudad el alejamiento de la entidad crediticia: “La medida proyectada impactará de manera directa en los comercios locales que diariamente realizan operaciones bancarias en esta entidad, como también en los empleados, jubilados …”.

“El traslado de estas actividades a otras localidades no solo implicará mayores costos y pérdida de tiempo , sino también dificultades de accesibilidad para adultos mayores y personas con movilidad reducida , y dificultades logísticas que afectan la competitividad y sostenibilidad de las empresas de la región ”, enumera, la gacetilla que difundió La Cámara, otras complicaciones que generará la partida del MACRO.

“Si bien el mismo es una entidad privada, es un actor económico importante de nuestra localidad que dinamiza todo el entramado productivo, comercial y social de nuestro Valle Medio... La pérdida de una entidad bancaria significará menores servicios para la región”, lamenta y llama a la reflexión el comunicado.

“Ante esta situación hemos mantenido reuniones con Autoridades de la Entidad Bancaria, como así también, se elevaron notas solicitando el acompañamiento a los distintos organismos de Gobierno Provincial y Municipal con el fin de revertir esta situación”, finaliza el comunicado. ¿Lograrán revertir sobre la hora lo que parece un hecho?

La fecha de cierre del Banco MACRO en Choele Choel

El Banco Macro confirmó que la sucursal de Choele Choel dejará de funcionar el próximo 27 de febrero, poniendo fin a más de 20 años de actividad en la localidad.

El cierre, como quedó dicho, genera gran preocupación entre vecinos, comerciantes, jubilados y productores de la región, ya que la entidad cumplía un rol clave en la atención financiera diaria y en el movimiento económico local.

Hasta el momento no se informó oficialmente cómo se reorganizará la atención de los clientes ni qué sucederá con los trabajadores de la sucursal, que temen que sus puestos de trabajo estén en serios riesgos.

Marcelo Garay, gerente general, fue quien ratificó la decisión empresarial, aunque aclaró que por el momento no cuentan con precisiones sobre los motivos que llevaron a la firma a resolver el cierre. “Aún no tenemos nada”, señaló el directivo a la prensa local.

De aquí al 27 de febrero se intensificarán, entonces, las gestiones para tratar de salvar la sede del banco MACRO en Choele Choel. Un pueblo entero asegura necesitar su continuidad.

Un Banco en problemas en Cipolletti

Los trabajadores del Banco Santander de Cipolletti iniciaron el año pasado un plan de lucha con el acompañamiento del gremio La Bancaria, en rechazo a políticas internas que, según denuncian, “atentan contra la estructura laboral del sector”.

En la sucursal cipoleña, el malestar se intensificó a raíz de traslados compulsivos. “Hay personal afectado que fue trasladado sin previo acuerdo hacia sucursales de Neuquén. Esto es parte de una estrategia del banco para reducir personal, tercerizar tareas y derivar trabajo bancario hacia plataformas como Pago Fácil”, denunció un dirigente gremial.

Además, cuestionaron que la entidad no permitía realizar operaciones presenciales menores al millón de pesos. “Eso excluye a una gran parte de la clientela tradicional y termina recargando al resto del sistema. El modelo está pensado para achicar la atención personalizada”, agregaron desde La Bancaria.