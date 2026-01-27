Infraganti: los atraparon robando herramientas de una obra en construcción

Dos hombres fueron detenidos por el robo de herramientas en una vivienda en edificación. El llamado de una vecina fue clave.

Los dos hombres fueron descubierto infraganti cuando se llevaban herramientas de una obra en construcción.

Dos hombres fueron sorprendidos infraganti cuando robaban herramientas de una obra en construcción . Los individuos de 39 y 27 años fueron detenidos por sustraer herramientas en una vivienda en edificación en General Roca . El operativo policial se activó tras la alerta de una vecina que informó la dirección en la que escaparon los hombres, hasta que fueron interceptados a pocas cuadras de distancia.

El operativo se desarrolló en una obra ubicada sobre calle Norberto Blanes al 600 , cuando el personal policial detuvo a los dos individuos, cuando escapaban del lugar a bordo de una motocicleta. La intervención se activó luego de la alerta de una vecina que le informó a la unidad policial, que había observado a dos sujetos saltar por la parte trasera de una obra en construcción y retirarse con objetos robados.

La vecina no sólo alertó sobre el ilícito, también sumó información sobre las características físicas de los hombres, detalles de la motocicleta que utilizaban para movilizarse y la dirección que tomaron para fugarse . La mujer señaló que tomaron la calle Jujuy para escapar del lugar.

Los agentes interceptaron a los hombres en Jujuy y Venezuela

Con esa información, se dio aviso inmediato al sistema 911, que logró divisarlos circulando por calle Jujuy y La Plata. Tras un seguimiento, los sospechosos fueron interceptados la intersección de calles Jujuy y Venezuela por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA). Seguidamente, se procedió a la detención de los dos hombres.

Los hombres tenían una mochila con herramientas en su interior como el motor de una hormigonera, un metro, discos de corte y una manguera.

Al momento de la identificación y requisa, la Policía constató que los individuos transportaban una mochila que contenía el motor de una hormigonera, un metro, discos de corte, una manguera y diversas herramientas de mano. Asimismo, uno de ellos llevaba una barreta.

Posteriormente, personal policial se constituyó en la obra de construcción, donde el propietario manifestó que los elementos secuestrados pertenecían a su albañil. En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, quien realizó las diligencias correspondientes.

Finalizadas las actuaciones de rigor, los hombres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaria 3º, quedando a disposición de la Justicia.

Parecían deportistas que disfrutaban del Paseo de la Familia, pero eran ladrones al acecho

Dos jóvenes que vestían vistosas ropas deportivas fueron atrapados por policías luego de que le robaran el teléfono celular y una billetera a un adulto mayor que jugaba con su nieto en el Paseo de la Familia.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 20, mientras una multitud de niños y grandes disfrutaban del espacio verde ubicado en pleno centro de Cipolletti, que recientemente fue remodelado con nuevas estructuras recreativas con modernos toboganes y hamacas.

La víctima, de 63 años de edad, había dejado su teléfono celular y la billetera sobre uno de los bancos para acompañar a su nieto. Ese descuido fue aprovechado por los oportunistas ladrones para tomar ambos objetos y escapar.

Ladrones Paseo Familia Los dos jóvenes que fueron atrapados tras robarle el celular y la billetera a un abuelo que había llevado a su nieto al Paseo de la Familia. Policía Río Negro

La intervención de testigos

Sin embargo, otros vecinos de los muchos que se encontraban en el lugar advirtieron la maniobra y alertaron a policías que hacían recorridas de prevención, quienes persiguieron a los sospechosos y lograron detenerlos.

Los dos sujetos, de 20 y 28 años de edad, fueron conducido a la Comisaría 4ta, que se encuentra a escasos 50 metros de la plaza. Quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, desde donde se ordenó el inicio de actuaciones por el delito de “hurto en grado de flagrancia”.