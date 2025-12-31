Se cortó la tobillera, pasó 9 meses prófugo y cayó por robo

Un hombre fue acusado por múltiples delitos luego de ser apresado, tras nueve meses prófugo, tras un intento de robo en una vivienda.

En dos audiencias diferentes, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre que se encontraba prófugo desde marzo . Fue acusado de la autoría de diversos hechos delictivos ocurridos en el mes de marzo pasado y el 28 de diciembre, momento en que fue detenido.

En la primera audiencia se le atribuyeron hechos ocurridos durante la tarde del domingo , cuando habría ingresado sin autorización a dos domicilios del barrio Virgen Misionera. De acuerdo con la acusación fiscal, en el primer inmueble dañó una ventana y forzó la cerradura de la puerta principal, provocando un desorden general con fines de apoderamiento ilegítimo.

Minutos después del primer robo, ingresó a una vivienda lindera, de la que se dio a la fuga al ser advertido por su propietario. Fue detenido por personal policial en inmediaciones del barrio.

La formulación de cargos se sustentó en diversa evidencia, entre la que se destacan el acta de procedimiento policial y detención, la denuncia penal del damnificado, croquis ilustrativos de los lugares donde ocurrieron los hechos, el certificado médico del imputado, las constancias de su detención y la documentación que acredita la vigencia del pedido de captura emitido por el Juzgado de Ejecución por el incumplimiento de una condena previa de tres años de prisión por robo con escalamiento.

Lo acusaron por un robo en marzo

En una audiencia posterior, se le formularon cargos por hechos ocurridos el 30 de marzo de 2025. Se le imputó haberse apoderado ilegítimamente de una tarjeta de crédito sustraída del interior de un vehículo estacionado en la zona oeste de la ciudad y haberla utilizado sin autorización para efectuar múltiples compras en distintos comercios, ocasionando un perjuicio patrimonial a su titular.

Asimismo, se le atribuyó haber desobedecido una orden policial al momento de ser interceptado, forcejear con el personal interviniente y darse a la fuga en un vehículo, obstaculizando el accionar de los funcionarios públicos.

En ese mismo legajo, también se le endilgó haber dañado de manera intencional la tobillera electrónica que tenía colocada en el marco de una medida cautelar, con el propósito de eludir el control judicial.

La acusación se apoyó en la denuncia penal de la víctima, actas de procedimiento policial y croquis elaborados por personal de la Unidad Subcomisaría interviniente, capturas de pantalla de los consumos realizados con la tarjeta, informes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de la Unidad de Análisis de Dispositivos de Monitoreo Electrónico, actas de allanamiento y de requisa vehicular, informes del Gabinete de Criminalística con actas de secuestro e inspección ocular, registros fílmicos del sistema 911 y del Centro de Monitoreo, así como el acta de secuestro del dispositivo electrónico.

Los informes técnicos incorporados dan cuenta, además, del momento en que el dispositivo de monitoreo fue cortado e inutilizado.

El magistrado interviniente en ambas instancias tuvo por formulados los cargos por los delitos de robo en grado de tentativa y violación de domicilio, defraudación por utilización de tarjeta de crédito hurtada, resistencia a la autoridad y daño, todos en concurso real. Además haciendo lugar al pedido de la fiscalía impuso la prisión preventiva del hombre