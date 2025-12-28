Desvalijó una obra en construcción y acordó ir 14 meses a la cárcel por sus antecedentes

Se llevaba las herramientas, pero fue descubierto por las cámaras del 911. Admitió su culpa en un juicio abreviado y como estaba cumpliendo una pena condicional, va preso.

Un ladrón que quiso robar herramientas de albañilería y otras pertenencias de los trabajadores de una obra en construcción de Cipolletti fue condenado a 14 meses de prisión efectiva porque tiene antecedentes penales y estaba cumpliendo una pena condicional por otra causa cometida anteriormente, entablada por motivos no precisados.

El hecho que lleva tras las rejas a Tomás Yair Dieguez ocurrió minutos antes de las 4 de la madrugada del 2 de mayo último, cuando escaló un cerco de chapa de 2,2 metros y se metió a la propiedad ubicada en jurisdicción de la Comisaría 32 , donde intentó a apoderarse de todo lo que encontró en el lugar. Entre esas cosas, un balde de albañilería, 2 martillos, 2 tenazas, una cinta métrica, un alicate; una barreta saca clavos, una cuchara de albañil, una cortadora de durlock, un radio grabador, un alargue y un par de zapatillas.

Con el botín en su poder el sujeto escapó del inmueble, pero a dos cuadras de distancia fue atrapado por policías de la dependencia del barrio La Paz.

Cámaras del 911 captaron la maniobra

El arresto no fue casual, sino que operadores del 911 observaron la maniobra del malviviente a través de las cámaras de seguridad cuando se llevaba el material robado, por lo que alertaron al personal policial.

Dieguez fue imputado por el delito de “hurto con escalamiento” y en una audiencia realizada en noviembre último el fiscal Guillermo Ibáñez y el abogado defensor Armando Salazar le comunicaron al juez Marcelo Gómez que habían consensuado cerrar el caso en un juicio abreviado que contemplaba modificar la calificación a “hurto con escalamiento en grado de tentativa”, una figura menos gravosa para el acusado.

El motivo fue que las filmaciones y la inmediata intervención policial determinaron que “nunca pudo disponer de los bienes” que quiso apropiarse, porque las imágenes revelaron que no se produjo la “consumación del hurto”.

Esos videos más lo declarado por los uniformados que participaron en el operativo fueron las pruebas centrales.

Acuerdo de juicio abreviado

El acuerdo establecía imponerle 6 meses de prisión y dado que cuenta con el antecedente de los 8 meses de prisión en suspenso anterior, por lo que se proponía revocar la condicionalidad de esa pena y transformándola en castigo efectivo y unificarle ambas sentencias y totalizarle un año y dos meses de prisión efectiva.

El damnificado no objetó el planteo y Dieguez tampoco, por lo que quedó asentado que asumía la culpabilidad en el hecho enrostrado.

El juez Gómez aceptó el requerimiento de las partes y dictó el fallo en los términos señalados. Como habían renunciado a los plazos impugnatorios y la condena quedó firme. El dictamen ordenó poner a Dieguez a disposición del Servicio Penitenciario provincial para que comience a cumplir el castigo en el Establecimiento de Ejecución Penal que determine.