Tras el éxito del Paseo de la Familia, llegan nuevos juegos a otro punto clave de Cipolletti

Con nuevos juegos integradores, Cipolletti continúa transformando sus espacios verdes y amplía el plan a otros puntos estratégicos de la ciudad. ¿Dónde se ubicará?

Los juegos del Paseo de la Familia, ya son parte del disfrute de cientos de familias cipoleñas.

Tras el impacto positivo que tuvo la puesta en marcha de los nuevos juegos en el Paseo de la Familia, el Municipio de Cipolletti confirmó que el plan de modernización de espacios verdes continúa con una segunda etapa que ya comenzó esta semana. La intervención ahora se traslada al Paseo del Ferrocarril , sobre calle Fernández Oro casi Brentana, uno de los puntos recreativos más concurridos del sector oeste de la ciudad.

La iniciativa forma parte del Plan de Renovación Integral de juegos infantiles, cuyo objetivo es transformar plazas y paseos en espacios más inclusivos, seguros y atractivos para toda la familia. Los nuevos equipamientos se destacan por su diseño moderno, durabilidad e innovación, además de cumplir con normas de calidad y accesibilidad.

En el Paseo de la Familia , donde se concretó la primera etapa, ya funcionan el Refugio del bosque grande , un juego modular con dos casas de actividades y toboganes, una calesita integradora, el juego Antenna (plataforma giratoria que estimula el equilibrio y la coordinación), un pórtico lineal triple de hamacas, además de bancos comunitarios con respaldo y cestos de residuos modernos. Todo el sector fue acompañado por un piso de caucho continuo de 30 milímetros de espesor, diseñado para amortiguar caídas y brindar mayor seguridad.

ECP PASEO DE LA FAMILIA (30) Tras culminar la primera etapa de renovación, esta semana iniciaron nuevos trabajos sobre el paseo del Ferrocarril. (Foto archivo) Estefania Petrella

Con esa experiencia como punto de partida, durante la presente semana comenzaron los trabajos en el Paseo del Ferrocarril. Allí se instalarán un trencito, una calesita órbita, una locomotora, una base espacial triple, juegos de resorte, otro módulo Antenna y una hamaca cuádruple integradora con butacón, ampliando la oferta recreativa para niñas y niños de distintas edades.

Desde el área de Obras Públicas detallaron que todos los juegos cuentan con certificación de no toxicidad, filtro UV 8 en los plásticos rotomoldeados y pintura especialmente preparada para resistir la corrosión, garantizando una mayor vida útil del equipamiento. Además, están diseñados bajo criterios de inclusión y diversidad, permitiendo el uso por parte de chicos con distintas capacidades.

El cronograma de trabajo no se detiene allí. El Municipio adelantó que la renovación continuará en otros espacios verdes estratégicos como Parque Norte, Parque Rosauer, Isla Jordán y Plaza San Martín, consolidando una red de plazas modernas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

luz cipolletti El Municipio avanza, en paralelo, en la la renovación de luminarias led en la ciudad. Archivo

Más iluminación y obras proyectadas para febrero

En paralelo al recambio de juegos, Cipolletti avanza con un fuerte plan de mejora del alumbrado público, con obras que se intensificarán de cara a febrero. Esta semana continúa la ejecución del proyecto “Alumbrado calles rurales A0, A1, A6-Bis y A8”, que beneficiará a familias de Costa Norte, Lalor, Bella Vista, Amanecer, Valle Azul y al acceso al Colegio Sunrise.

También se desarrolla el recambio de luminarias LED en el sector comprendido entre Arenales, La Esmeralda, Naciones Unidas e Illia, en el barrio Villarino, mientras que se iniciarán tareas de bases sobre General Paz, entre Toschi y Maipú.

Desde el Departamento de Alumbrado Público informaron además que ya se concretaron mejoras en las ciclovías de General Paz y Vélez Sarsfield, y que en la Isla Jordán se realizaron intervenciones que permitirán extender el uso recreativo del sector durante la noche. A esto se suma la finalización del nuevo sistema lumínico sobre la ciclovía de Alem, desde Kennedy hasta Circunvalación, incluyendo el tramo de Mosconi.

Con estas acciones, la gestión municipal busca consolidar espacios públicos más seguros, accesibles y atractivos, combinando juego, deporte e iluminación como ejes centrales de una política urbana que apunta a mejorar la calidad de vida de los cipoleños. Para febrero, está previsto que continúen tanto la instalación de nuevos juegos como el refuerzo del alumbrado en distintos barrios, marcando una agenda activa de obras que seguirá expandiéndose durante los próximos meses.