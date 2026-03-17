Cipolletti fue clave en la discusión por la coparticipación: Rodrigo Buteler habló de un cambio histórico

Intendentes de Río Negro se reunieron en Cipolletti y destacaron el avance del debate por la coparticipación, con fuertes definiciones de Buteler.

El encuentro entre los intendentes se llevó a cabo en el CCC. Foto: Gentileza.

Cipolletti fue escenario de una reunión clave que marcó el cierre de la ronda de diálogo impulsada por el Gobierno de Río Negro para actualizar los índices de coparticipación, un debate que no se revisa desde hace más de tres décadas.

El encuentro reunió a intendentes de distintas localidades, entre ellos Marcelo Román (Allen), Daniel Hernández (Campo Grande), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Rodrigo Buteler (Cipolletti) , Horacio Zúñiga (Contralmirante Cordero) y María Emilia Soria (General Roca).

La jornada fue encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos , junto a funcionarios provinciales, quienes escucharon las propuestas de cada municipio para avanzar en una actualización del esquema de distribución.

"Estamos llevando adelante un proceso serio, responsable y profundamente federal. Escuchamos a cada municipio, tomamos sus propuestas y trabajamos en conjunto para construir una herramienta más justa, actualizada y acorde a la realidad de la provincia”, expresó Ríos.

El Ministro remarcó además que “este proceso se sostiene en el diálogo permanente y en la convicción de que ningún municipio se verá perjudicado, sino que buscamos fortalecer a cada comunidad en función de su realidad”.

Según se informó, el objetivo es construir un sistema más justo y acorde a la realidad actual, teniendo en cuenta que los índices vigentes datan de 1991.

Buteler: “Hay que actualizar una realidad que quedó vieja”

Uno de los que dejó definiciones más fuertes fue el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, quien valoró el espacio de diálogo y remarcó la necesidad de cambios.

“Es una propuesta muy sensata, porque apunta a actualizar índices que no se modifican desde 1991. La provincia y los municipios de aquel entonces no son los mismos de hoy”, expresó.

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El punto clave: que ningún municipio pierda

Buteler también puso el foco en uno de los aspectos más sensibles del debate: el impacto que podría tener la actualización en cada localidad.

“Planteamos que ningún municipio pierda. Hay algunos que crecieron mucho y otros menos, entonces pueden darse diferencias en términos nominales”, explicó.

En ese sentido, destacó que el gobernador comparte ese criterio y que el objetivo es garantizar que todas las localidades puedan mejorar sus servicios.

Una discusión con consenso

En ese sentido, el jefe comunal aseguró que el proceso se está desarrollando en un clima de consenso y sin conflictos.

“Es una discusión sana, no hay perjuicio para nadie y sí beneficios para quienes lo necesitan según los indicadores”, sostuvo.

Concluidas las reuniones en toda la provincia, el Gobierno ahora analizará las propuestas para definir una posible actualización de los índices, en base al diálogo construido con los municipios.