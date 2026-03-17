Río Negro acompañó la inauguración del Instituto Vaca Muerta

Con presencia de Río Negro, inauguraron el Instituto Vaca Muerta en Neuquén. Más de 13 mil inscriptos buscan formarse para la industria energética en expansión.

La inauguración del Instituto Vaca Muerta en la ciudad de Neuquén marcó un nuevo hito en el desarrollo energético de la región y volvió a poner en escena el rol estratégico que cumple Río Negro en este proceso de expansión. El gobernador Alberto Weretilneck participó del acto junto a autoridades nacionales, provinciales, empresariales y sindicales, en un evento que reflejó la articulación público-privada que impulsa el crecimiento de uno de los sectores clave de la economía argentina.

El nuevo centro de formación técnica surge con el objetivo de dar respuesta a uno de los principales desafíos que enfrenta la industria hidrocarburífera, como es la falta de mano de obra calificada .

En un contexto de fuerte crecimiento de Vaca Muerta y de los proyectos asociados a la producción y exportación de petróleo y gas, la demanda de trabajadores especializados se ha convertido en un verdadero cuello de botella para sostener el ritmo de expansión.

El acto de inauguración reunió al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; al intendente de la capital neuquina, Mariano Gaido; al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; al secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci; y a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, entre otras figuras.

SFP Inauguracion Polo tecnologico (73) El mandatario rionegrino fue partícipe del acto que marca un nuevo hito en la expansión de Vaca Muerta para la región. Sebastián Fariña Petersen

La presencia de Río Negro, representada por Weretilneck, dejó en claro la dimensión regional del desarrollo energético y la interdependencia entre ambas provincias.

“Nos sentimos más hermanados que nunca y formando parte de un momento histórico del norte de la Patagonia. Cada hecho que pasa en Neuquén para los rionegrinos es motivo de enorme satisfacción”, expresó el mandatario rionegrino durante su intervención, en un mensaje que destacó la integración productiva y territorial.

SFP Inauguracion Polo tecnologico (5) El Instituto Vaca Muerta (IVM) funciona en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Formación técnica para una industria en expansión

El Instituto Vaca Muerta funcionará en el Polo Tecnológico de Neuquén y contará con infraestructura específica para la capacitación: aulas, simuladores y espacios de práctica diseñados en función de las necesidades reales de la industria. La oferta formativa incluirá cursos vinculados a perforación, producción, mantenimiento y seguridad operativa, entre otras especialidades clave.

La iniciativa apunta a acortar la brecha entre la demanda laboral y la oferta de trabajadores capacitados, un problema que se profundizó en los últimos años a medida que crecieron las inversiones y la actividad en el sector energético.

En ese sentido, Horacio Marín subrayó la centralidad de la educación en este proceso: “No hay crecimiento si no hay educación. Para desarrollar Vaca Muerta necesitamos formación y oportunidades para que miles de personas puedan trabajar bien y con seguridad en la industria energética”, afirmó.

Por su parte, el gobernador neuquino Rolando Figueroa remarcó que el desarrollo no depende únicamente de los recursos naturales: “Vaca Muerta es una roca, pero no alcanza con la roca. Para transformarla en desarrollo se necesitan inversiones, trabajo, educación y decisiones políticas”, sostuvo.

SFP Inauguracion Polo tecnologico (67) Del acto también participaron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el CEO de YPF, Horacio Marín y la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. Sebastián Fariña Petersen

Impacto regional y oportunidades para Río Negro

Para Río Negro, la consolidación de Vaca Muerta y la puesta en marcha de iniciativas como este instituto representan una oportunidad estratégica. El crecimiento de la industria energética no solo se traduce en mayor producción, sino también en el desarrollo de infraestructura, logística y exportaciones que tienen impacto directo en el territorio rionegrino.

Weretilneck destacó que este proceso ya está en marcha y que se trata de una transformación concreta: “No estamos hablando de sueños ni de proyectos: estamos hablando de realidades. El VMOS avanza, el GNL avanza y Vaca Muerta crece”, afirmó, en referencia a los principales desarrollos energéticos que atraviesan la región.

En esa línea, remarcó que el desafío pasa ahora por garantizar que los rionegrinos puedan acceder a las oportunidades laborales que genera esta expansión. “El crecimiento de la industria energética y los proyectos que se desarrollan en nuestra provincia van a demandar cada vez más trabajadores capacitados”, señaló.

SFP Inauguracion Polo tecnologico (18) El centro tendrá para capacitar a 2 mil personas por año. Sebastián Fariña Petersen

Alta demanda y expectativas

El interés por el Instituto Vaca Muerta quedó reflejado incluso antes de su apertura formal: más de 13.000 personas ya se inscribieron para acceder a las capacitaciones. El centro tendrá capacidad para formar entre 2.000 y 3.000 trabajadores por año, lo que anticipa un fuerte impacto en el mercado laboral regional.

La puesta en marcha de este espacio de formación representa, en definitiva, una pieza clave para sostener el crecimiento de Vaca Muerta y consolidar a la Patagonia como un polo energético de relevancia internacional. Para Río Negro, el desafío será acompañar este proceso con políticas que permitan integrar a su población a una industria que no deja de expandirse y que promete ser uno de los motores productivos más importantes del país en las próximas décadas.