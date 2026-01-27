Bariloche: murió una mujer tras sufrir una caída en una cascada del Nahuel Huapi

Estaba junto a su marido en un brazo del lago al que solo se accede navegando. El hombre pidió auxilio e intentó reanimarla, pero no pudo.

Una mujer de 55 años murió este lunes por la tarde luego de sufrir una caída mientras realizaba una caminata en una de las cascadas del arroyo Frey, en el sector del Brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi, un área turística de Bariloche a la que solo se accede mediante navegación.

Según se informó, la víctima cayó desde una altura aproximada de tres metros y golpeó su cabeza contra una piedra, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.

La mujer, oriunda de Olivos, provincia de Buenos Aires , se encontraba acompañada por su pareja, de 57 años, quien intentó reanimarla y solicitó auxilio de inmediato.

El pedido de asistencia alertó a Prefectura Naval Argentina y a otros organismos de rescate, que se movilizaron hasta el lugar del accidente. En el llamado se indicó que la mujer había sufrido una descompensación y que se le estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos realizados, la mujer falleció en el lugar, en un sector de difícil acceso. El cuerpo fue trasladado a última hora a la morgue local para ser sometido a una autopsia.

Choque frontal camino a Bariloche

Un conductor sufrió fracturas tras chocar casi de frente con un colectivo de larga distancia. El accidente ocurrió en la Ruta 40, frente al lago Mascardi. El hombre que iba al mando de una Ford Ecosport sufrió fracturas expuestas y fue derivado de urgencia a un centro médico.

Un hombre de 57 años que manejaba un vehículo Ford Ecosport sufrió graves heridas en su pierna izquierda tras colisionar casi de frente con un colectivo de la empresa Vía Tac, en el kilómetro 2014 de la Ruta 40.

El accidente ocurrió cerca de las 16 de este lunes, cuando el vehículo menor transitaba en dirección a Bariloche y el transporte lo hacía en sentido opuesto, en dirección a Puerto Madryn.

Luego del impacto, la Ecosport volcó y quedó en posición invertida. Personal de bomberos, Gendarmería, Prefectura, Parques y Policía Federal acudieron al lugar del siniestro, junto a efectivos de la Policía provincial.

El herido fue derivado de urgencia a un centro médico, con lesiones de gravedad. Personal de Criminalística realizó los peritajes correspondientes en la zona, mientras que ambos conductores fueron sometidos a un test de alcoholemia, que dio negativo.