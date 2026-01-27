Conflicto en la Isla Jordán: un Retamal histórico defendió a la Muni

Miguel Retamal, vecino de la Isla Jordán, se despegó del reclamo y negó que sean una comunidad mapuche. Los acampantes se retiraron anoche del Municipio.

Un integrante de la familia Retamal, salió a despegarse de las acciones realizadas por miembros de la comunidad de Isla Jordán.

El conflicto por las tierras de la Isla Jordán entre un sector de la familia Retamal y el Municipio de Cipolletti sumó este martes una nueva voz interna que profundizó la controversia. Miguel Retamal , histórico vecino del sector y residente desde hace más de 65 años, se despegó del reclamo que mantiene parte de su familia , negó que se trate de una comunidad mapuche y respaldó públicamente las acciones del Ejecutivo local en el área.

Miguel, uno de los últimos Retamal pioneros que aún vive en la Isla Jordán, aseguró que la ocupación del lugar nunca fue propiedad privada de la familia y que hoy existen límites claros respecto al uso del espacio y la tenencia de animales. “ No podemos pelear algo que no es de nosotros, porque nunca fue de nosotros. La Isla no es de los Retamal, es del pueblo ”, afirmó a LU19.

Sus palabras llegan en medio de una escalada del conflicto que incluyó protestas, encadenamientos frente al edificio municipal y un reclamo sostenido por la restitución de animales secuestrados durante un operativo judicial realizado en diciembre pasado.

Conflicto crianceros Isla Jordán -AC (2).jpg Miguel Retamal mencionó que "antes si se podía tener animales sobre el sector de la Isla, pero ahora ya no". Anahi Cárdena

“En la familia Retamal somos pocos”

Miguel Retamal explicó que actualmente quedan muy pocos integrantes directos de la familia histórica. “Fuimos 14, pero quedamos cuatro. Dos vivimos en la Isla y dos viven en Neuquén y en Cipolletti”, detalló. Y remarcó que no todos los que hoy ocupan el sector pertenecen al linaje original.

También negó de manera categórica que se trate de una comunidad indígena. “Mapuche no. Yo soy Retamal. Yo voy a morir Retamal. La familia Retamal no pertenece a ninguna comunidad”, expresó, al ser consultado sobre la autoidentificación que realizaron otros integrantes del grupo en el marco del reclamo actual.

En ese sentido, sostuvo que la tierra no cuenta con títulos formales y que el uso histórico del lugar no implica propiedad. “Hasta que no tengamos un papel como corresponde, la tierra no es nuestra. Fue un bañado, y a mi papá lo ubicaron donde estamos ahora, pero la Isla no es de nosotros”, reiteró.

Opertivo Isla Jordán El operativo judicial se dispuso en diciembre, con secuestro de animales y relevamiento en el sector. Archivo

Apoyo al Municipio y críticas al manejo del lugar

El vecino respaldó además las gestiones que viene realizando el Municipio en la Isla Jordán y cuestionó que un sector de ocupantes impida avanzar con mejoras. “El intendente (Rodrigo Buteler) está haciendo cosas lindas y no lo dejan hacer. Para mí lo que está haciendo es algo increíble”, afirmó.

Miguel también confirmó que se cobraba un peaje informal para ingresar al río, una situación que consideró negativa. “Me enteré que sí se estaba cobrando, y para mí eso está mal. El río es fiscal, es del pueblo”, sostuvo.

Respecto de la presencia de animales, explicó que hoy ya no está permitido tener ganado mayor en el sector por el impacto que genera sobre las chacras cercanas. “Antes se podía tener animales. Ahora no. Hay problemas con los chacareros. La vaca no es de ramoneo (forma de alimentación). La chiva se puede tener, pero ya entra mucha gente y animales no se pueden tener ahí”, señaló.

Incluso contó que él mismo retiró sus animales hace aproximadamente un año. “Yo los saqué. Me quedaron cinco chivas, nada más. No todos somos dueños de los animales que andan sueltos”, aclaró. Y relató episodios recientes de vecinos afectados por animales sueltos en el área.

ECP RETAMAL (27) Miembros de la comunidad Retamal, se retiraron del Municipio tras 11 días de acampe. Estefania Petrella

El retiro del acampe y un reclamo que sigue

Mientras tanto, tras 11 días de acampe en las puertas del Municipio, la comunidad Retamal se retiró durante la noche del lunes. Fuentes consultadas por LM Cipolletti confirmaron que la protesta se levantó sin que se haya alcanzado ningún acuerdo y que el intendente no recibió personalmente a los manifestantes.

Ante esa falta de respuesta local, desde el grupo confirmaron que trasladaron el reclamo a Viedma, ya que la solicitud central continúa siendo la restitución de los animales secuestrados, 72 chivas con caravanas, cuatro caballos, un potrillo y un burro, durante el operativo dispuesto por la Justicia a partir de una denuncia penal presentada por el Municipio de Cipolletti.

Desde el Ejecutivo local reiteraron que el secuestro se realizó en el marco de una orden judicial y que cualquier definición sobre el destino o eventual restitución de los animales debe tramitarse ante la autoridad judicial interviniente, no en el ámbito municipal.

Con posiciones cada vez más expuestas, incluso dentro de la propia familia Retamal, el conflicto en la Isla Jordán sigue abierto y ahora suma un nuevo capítulo en la capital provincial, mientras crece el debate sobre el uso del espacio público, la tenencia de animales y el alcance de los reclamos territoriales.