El Municipio salió a responder a la familia encadenada

El secretario de Gobierno se reunió con la familia Retamal y afirmó que "no se negocia bajo presión" y que "el reclamo por los animales debe resolverse en la Justicia".

La familia Retamal llevó el reclamo al Municipio de Cipolletti para la restitución de sus animales secuestrados.

La protesta de la familia Retamal frente al edificio municipal tuvo su correlato institucional pocas horas después. Tras el encadenamiento de varios de sus integrantes en el ingreso al Municipio, el Ejecutivo de Cipolletti mantuvo una reunión con representantes del grupo y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas ( Codeci ), en la que se expusieron los alcances administrativos y legales del conflicto.

Desde la Municipalidad remarcaron que no habrá definiciones por fuera de los canales formales y que el reclamo central , vinculado a los animales secuestrados durante el operativo de diciembre en la Isla Jordán , deberá resolverse exclusivamente en el ámbito judicial. Así lo expresó el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra , quien dialogó con LM Cipolletti tras una jornada marcada por la tensión en el ingreso al edificio de calle Yrigoyen.

“ Estamos convencidos que la gestión pública no se define por presión ni por la fuerza, sino por normas, transparencia y legalidad ”, afirmó Dijkstra, al referirse a la protesta.

ECP RETAMAL (3) La familia Retamal junto a organizaciones políticas y sociales, se expresaron en la puerta del edificio municipal. Estefania Petrella

Una postura “no negociable”

El secretario de Gobierno fue enfático al marcar un límite en la relación entre el Ejecutivo municipal y los reclamos vinculados al uso del espacio público. “Para nosotros se terminó la época en la que se pretendía resolver disputas sobre el espacio público por presión, por la fuerza o privilegios. En Cipolletti el estándar es uno solo: legalidad, transparencia y justicia”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que la postura es clara y no admite excepciones. “El Municipio en todos los casos va a ser firme y tener una postura no negociable en la defensa del espacio y el orden público, los accesos y los caminos, y cualquier otra situación irregular. No se negocia bajo presión, se gobierna para mantener un orden y garantías para todos con la ley”, expresó.

Las declaraciones se dan luego de una jornada de alta visibilidad pública del conflicto, que volvió a instalar el reclamo de la familia Retamal por la restitución de los animales secuestrados durante el operativo judicial realizado en diciembre en la Isla Jordán.

SFP Balsa las Perlas Reunion con vecinos secretario de gobierno de cipolletti (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

La reunión con la familia

Dijkstra confirmó que, más allá de la protesta, existió una instancia de diálogo institucional. “Pasado el mediodía, me reuní en el cuarto piso del Municipio con dos representantes del grupo; también participaron dos representantes del CODECI.”, detalló.

Según explicó, durante ese encuentro los integrantes del grupo manifestaron autoidentificarse como comunidad indígena. No obstante, el funcionario evitó ingresar en discusiones identitarias y aclaró el estado administrativo de la situación. “ Sobre definiciones identitarias no vamos a polemizar. Me limito a exponer la situación administrativa y jurídica”, señaló.

En ese marco, indicó que actualmente no existe un reconocimiento formal concluido. “A la fecha no existe un reconocimiento formal; según lo que informaron los propios representantes, el trámite de inscripción se habría iniciado en mayo de 2025 y continúa por las vías correspondientes ante los organismos competentes”, explicó.

La familia Retamal se encadenó en la muni de cipo

El punto central: los animales

Uno de los ejes del reclamo de la familia Retamal es la devolución de los animales secuestrados durante el procedimiento judicial. Sobre este punto, el secretario de Gobierno fue categórico al deslindar responsabilidades del Ejecutivo municipal.

“Respecto de los animales, corresponde aclarar que el secuestro se produjo dentro del procedimiento ordenado por la autoridad judicial”, afirmó. Y agregó que cualquier definición futura no depende del Municipio: “La restitución o el destino debe tramitarse ante la autoridad judicial interviniente y los organismos competentes. No es una decisión discrecional del Municipio”.

Conflicto crianceros Isla Jordán -AC (3).jpg Los animales, fueron secuestrados en la Isla Jordán el pasado 11 de diciemrbe. Anahi Cárdena

Dijkstra insistió en que el reclamo no puede resolverse en el ámbito político-administrativo. “El canal es judicial, no es en el Ejecutivo”, remarcó, en respuesta directa al pedido de intervención que realizaron los manifestantes durante la protesta.

Pese a la instancia de diálogo, los integrantes de la familia Retamal mantuvieron la medida de fuerza y continuaron encadenados en el ingreso al edificio municipal durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes. La protesta seguirá vigente, según manifestaron, hasta que exista una definición concreta sobre el conflicto.

El reclamo insiste en que el Ejecutivo intervenga para destrabar la restitución de 72 chivas con caravanas, cuatro caballos, un potrillo y un burro, animales que, afirman, constituyen el principal sustento económico y de subsistencia de la comunidad.