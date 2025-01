Aseguran que la familia Retamal se atribuye 80 hectáreas cuando solo le fueron entregadas 4

Vacas en espacios públicos. Material adjunto como prueba de la denuncia.png Vacas, propiedad de la familia Retamal, pastoreando sobre espacios públicos de la Isla Jordán. Material de prueba que presentó la Municipalidad a la Justicia. LM CIPOLLETTI

Otra de las acusaciones indica que "miembros de la familia Retamal podrían ser responsables del derribo y extracción de varios árboles dentro del complejo, presuntamente para obtener leña o alimentar a sus animales". Estas acciones atentan contra el patrimonio natural del complejo, que es un bien de dominio público municipal protegido bajo los principios de inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad establecidos en los artículos 29 y 31 de la Carta Orgánica Municipal.

El artículo 29 declara como bienes de dominio público municipal las vías de circulación, espacios verdes y cualquier instalación destinada a una finalidad pública. Asimismo, el artículo 31 prohíbe la enajenación o afectación de estos bienes, incluyendo específicamente al complejo Isla Jordán, salvo mediante un procedimiento formal que garantice la participación del Concejo Deliberante y de la sociedad local.

Extracción de árboles. Material adjunto como prueba de la denuncia.png Derribo y extracción de árboles presuntamente para obtener leña y alimentar a sus animales. Material de prueba que presentó la Municipalidad a la Justicia. LM Cipolletti

Según las autoridades, los Retamal y otros particulares han ocupado de forma ilegítima una porción del predio, restringiendo la circulación y el uso del espacio por parte de los habitantes de Cipolletti, lo que constituye una violación de los derechos colectivos y de la normativa vigente.

La inspección programada para mañana busca recoger evidencias concretas para avanzar en la resolución de esta controversia. Desde el municipio señalan que la protección del complejo Isla Jordán, un bien público de gran valor para la comunidad, es una prioridad. Además, fuentes reservadas sostienen que la familia contaba con una autorización inicial de 4 hectáreas para el uso dentro del predio, esto fue otorgado por el área de Tierras de la provincia de Río Negro originariamente a Pedro Retamal, abuelo pionero en el sector. Sin embargo, en la actualidad se adjudican arbitrariamente más de 80, resaltando que viven 20 familias pero solo 3 se dedican a la crianza de animales.

Audiencia crianceros isla jordan -AC (3).jpg La familia Retamal tuvo el primer encuentro entre sus abogados y los representantes legales del Municipio a pedido de la Fiscalía. Anahi Cárdena

El primer acuerdo acordado en la Justicia

La familia Retamal, se comprometió en la audiencia de ayer a retirar de forma inmediata el candado que imposibilitaba el acceso por la calle Benigno Galucci. No obstante, autorizaron a que la tranquera permanezca arrimada para que los animales no se escapen del predio. Por otro lado, se solicitó a los crianceros que los animales no circulen por espacios recreativos como el propio balneario, sector de parrillas y recreativos de la Isla.